Ovo je danak svake dijete…

Skoro da i ne postoji žena koja bar nekada nije držala dijetu, neke iz estetskih, druge iz zdravstvenih razloga. Uklanjanje viška kilograma ima dobre posledice po zdravlje i lep izgled žene, ali dijete, čak i kada se sprovedu po svim pravilima, umeju da ostave negativne posledice, kao što su bore.

Kako to dijeta dovodi do nastanka bora? Kao jedno, u toku dijete se ne gube samo masne naslage već i tečnost, a to dovodi do opuštanja kože. Pored toga, ako se radi o većem gubitku težine, zadatak kože postane da pokriva manju količinu tela nego ranije, pa tako nastane „višak kože“. Ukoliko je dijeta siromašna belančevinama, ni to ne pomaže zategnutom izgledu kože. Sve to zajedno dovodi do nastanka bora, često na licu i vratu, a nekad i na drugim delovima tela (opuštena koža na stomaku, recimo).

U redu, tako nastaju bore – a da li je moguće sprečiti njihov nastanak tokom dijete ili ih barem ublažiti? Moguće je. Pre svega, u toku dijete je neophodno unositi tri litra tečnosti dnevno (ne mora obavezno voda, mogu i čajevi i supe; bitno je da je tečnost negazirana i ne mnogo zaslađena). Potrudite se da u vašoj ishrani i dok traje dijeta bude dovoljno proteina, a pomoći će i vitaminski preparati, naročito vitamini B grupe, kao i vitamini A, C i E (dobro bi bilo da se prethodno konsultujete s nutricionistom kako ne biste uneli prevelike količine vitamina, jer i to dovodi do negativnih posledica).

Pored nege iznutra, neophodna je i nega spolja. Masaže pomažu, kako masaže lica i vrata tako i masaže tela. Neophodno je i svakodnevno koristiti preparate za negu kože na bazi elastina i kolagena – najbolje je umasirati ih u kožu. Uz dijetu je najbolje sprovesti i neki program fizičkih vežbi (ukoliko imate zdravstvenih problema, posavetujte se s lekarom koje bi vam vežbe odgovarale), jer će, pored toga što će dijeta tako biti efikasnija, i koža uz pomoć tih vežbi ostati zategnuta.