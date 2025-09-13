Recept za čišćenje jetre: Svako jutro pila limun sa biberom, a ovo su rezultati nakon 10 dana!

Amerikanka Samantha objavila je viralni video na TikToku, koji je zbog njenog saveta za mršavljenje pogledan šest miliona puta.

– Kad sam pronašla ovaj recept, on je bio namenjen čišćenju jetre, ali mi u kući ne volimo taj naziv, pa ga zovemo limun na eks. Moram vam pokazati fotke svoga muža, kile su se s njega doslovno otopile. Ja sam izgubila oko sedam kila, a osećamo se fantastično.

– U planu je bilo da pijemo limun na eks 10 dana, ali rezultati su bili toliko dobri da smo jednostavno nastavili. Osim što sam brzo izgubila kile, ovo piće mi je pomoglo da ostanem na novoj kilaži, i da lakše regulišem apetit – započela je Samantha video pa dodala što ju je još oduševilo u ovom procesu:

– Ono što mi je najbolje od svega je naduvenost, koja je potpuno nestala. Nisam naduta nikad, a ovo je prvi put u životu da je moj muž uspeo da skine višak kila koji ga prati od detinjstva – istakla je pa otkrila šta sve ide u mješavinu.

– Počeli smo s mešavinom ceđenog limuna i kajenskog bibera, a kasnije smo dodali kurkumu, maslinovo ulje i crni biber. Ulje ne dodajemo svaki dan, nego jednom ili dva puta sedmično.

Kako kaže, želja za slatkim im se drastično smanjila.

– Mi nismo doktori, mi smo samo dvoje običnih ljudi koji su nešto isprobali i to je za nas funkcionisalo. Napravite svoje vlastito istraživanje, a ja sam ovo podelila s vama jer je nama bilo od velike pomoći – zaključila je, prenosi 24sata.hr.

