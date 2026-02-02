Skida čak kilogram dnevno, ali je striktna: Kefir dijetu creva obožavaju, a drži se samo nedelju dana

Kefir dijeta je idealan izbor ako želite da skinete višak kilograma i pročistite svoje telo. Mnogi kažu da je ova dijeta za njih spas

Kefir dijeta je najbolji izbor kada je telu potreban odmor i čišćenje. Neki će možda želeti da se izbore sa viškom kilograma nakon praznika, a jedan od idealnih načina je dijeta na bazi kefira.

Ovaj napitak, koji se pravi od kravljeg ili kozjeg mleka, poznat je po brojnim blagodetima koje se odražavaju na celokupno zdravlje organizma. Osim što je izvor proteina i vitamina B12, odličan je saveznik za očuvanje kostiju i poboljšanje funkcije creva.

Za samo sedam dana, i uključivanjem kefira u ishranu, moguće je izgubiti višak kilograma. Naravno, neće se tek tako istopiti. Važno je da se krećete što više jer je to osnova svake dijete. Ipak, ova stroga dijeta će poslužiti onima koji su odlučni da promene svoje navike i pročiste telo.

Kako funkcioniše dijeta na bazi kefira?

Možda zvuči strogo, ali je zaista jednostavno. Tokom jedne nedelje, pored kefira, u ishranu treba uključiti još jedan ili dva niskokalorična proizvoda. To mogu biti krastavci i zelenilo, krompir ili voće.

Dnevna ishrana treba da sadrži 1500 ml kefira i do 400 grama dodatnog proizvoda. Istovremeno, količina kefirne masti ne sme biti veća od 1%.

Obroci treba da se konzumiraju šest puta dnevno, a poslednji najmanje dva sata pre spavanja. Treba naglasiti da tokom ove dijete treba izbegavati kafu, šećer, so i crni čaj. Voda i biljni čajevi se, naravno, mogu i dalje konzumirati.

VAŽNA NAPOMENA: ne preporučujemo vam korišćenje bilo kakve dijete bez prethodne konsultacije sa lekarom.

