Snimak koji je šokirao 10 miliona ljudi: Ovako balerine proveravaju da li im je struk dovoljno tanak

Struk balerina istorijski je bio povezan sa tradicionalnim očekivanjima o baletu, odnosno sa vitkim stasom, čime se promoviše ideal mršavosti

Nedavno je objavljen je snimak na kojem balerine prolaze kroz mali razmak između dve drvene šipke, a video koji prati opis „standard za struk balerina“ ima 9.7 miliona pregleda.

Video je pokrenuo lavinu komentara na temu kakve standarde treba da ispunjavaju balerine.

„Samo se nadam da su srećne“, „Koncept standard za struk balerina istorijski je bio povezan sa tradicionalnim očekivanjima o baletu, odnosno sa vitkim stasom, čime se često promoviše takozvani ideal mršavosti“, samo su neki od komentara, prenosi prva.rs.

Koliko su visoke i teške balerine

Deca počinju da se bave baletom najčešće oko četvrte do osme godine, a na pripremnim tečajevima mogu da učestvuju već od treće.

Većina baletskih igrača visoka je između 160 i 172 cm, a savršena težina trebalo bi da bude između 40 i 58 kilograma, to zavisi od mišića i težine kostiju.

Kao ekstreman primer izdvaja se Rut Lujan, bivša meksička balerina, sa obimom struka od neverovatnih 30 centimetara.

Balerine imaju i poseban režim ishrane. Svetlana Zaharova, koja je visoka 158 cm i teška 49 kg, uopšte ne jede so, dok su joj doručak žitarice pomešane sa vodom. Ovu dijetu drže brojne ruske balerine.

Čuvena Maja Plisecka nije pila kafu, izbegavala je proizvode sa glutenom, meso, mlečne proizvode, jaja i šećer. Pojedini plesači ne jedu ni određene vrste voća i povrća, poput paradajza ili banana.

Trikovi balerina

Trikove koje balerine koriste nisu više tajna, one su ih podelile sa medijima, tako da sada i ti možeš da ih koristiš. Nisu komplikovani, a koristiće ti svakako.

Mleko, jogurt i napitke uvek piju sa jednom kockicom leda. Tako uspevaju malo da razrede kalorije, a led je poznat i po sprečavanju nadutosti.

Jedu hamburgere, ali sa dosta salate.

Umesto pomfrita ili soseva, radije naruče hamburger s više paradajza i zelene salate.

Često se odlučuju za japansku i kinesku kuhinju, jer je zdravija i laganija.

Ne piju vodu pre obroka, kao ni odmah posle obroka, već nakon pola sata. Tako uspevaju da se dovoljno najedu. Voda im ubrzava metabolizam i pomaže pri regulisanju želudačne kiseline, što osigurava pravilnu probavu.

