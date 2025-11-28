Prešao je 250.000 koraka za 7 dana samo da bi se uverio kakav efekat hodanje ima na telo – rezultat ga je šokirao

Džek Masi Velš odlučio je da prepešači 250.000 koraka za nedelju dana kako bi video kako će hodanje odraziti na njegovo zdravstveno stanje

Napraviti hiljade koraka za samo sedam dana? Eksperiment vredan pohvale, posebno što je rezultat tolikog hodanja šokantan

Džek Masi Velš doneo je odluku da prepešači 250.000 koraka za nedelju dana kako bi video kako će se ovakav vid fizičke aktivnosti odraziti na njegovo zdravstveno stanje i rezultati su ga iznenadili.

Preporuke o tome koliko bismo trebali biti aktivni svakog dana obično se vrte oko čarobnog broja od 10.000 koraka dnevno – što je zapravo marketinški trik koji je postao zdravstveni savet tokom Olimpijskih igara u Tokiju 1964. godine. S druge strane, neki stručnjaci za zdravlje sugerišu konzervativniju cifru od 7.500 koraka dnevno.

Na svom kanalu, kreator sadržaja Džek Masi Velš (@JackSucksAtLife) dokumentovao je kako je pokušao da prepešači oko 35.000 koraka dnevno tokom sedam dana. Džek je morao svakog jutra i večeri ide u višesatne šetnje kako bi dostigao svoj cilj.

Šta se dogodilo s njegovim telom?

Na kraju nedelje, Velš je, očekivano, imao mnoštvo žuljeva na stopalima, otečen zglob i crni nokat na nozi, ali je osetio i ogromno zadovoljstvo zbog postignuća – četvrt miliona koraka za tako kratko vreme.

Džek je otkrio da je izazov bio vredan truda samo zbog „neverovatnog osećaja postignuća“. Kada je reč o rezultatima, Velš je uporedio mere svog tela pre i posle izazova.

„Zanimljivo, zapravo postoji vizuelna razlika,“ rekao je dok je na ekranu pokazivao fotografije pre i posle. „Izgledam uži nego na početku, što nisam očekivao.

Dodao je da je izgubio oko kilogram i po, a njegove telesne mere su se smanjile, osim obima butine, koji je porastao za pola centimetra.

Takođe je primetio vidljivu razliku u veličini svojih listova, što nije iznenađujuće s obzirom na to koliko su oni važni za svakodnevno hodanje.

Primetan je i blagi gubitak masnoće u donjem delu stomaka.

„Nisam očekivao da će biti vidljivih promena, tako da me ovo zaista iznenadilo,“ dodao je.

Nažalost, promene nisu bile samo pozitivne. Pored povećane definicije mišića, Džek je trpeo bolove u zglobovima i otok koji su trajali nekoliko dana nakon završetka izazova, prenosi nova.rs.

Iako možda još nemamo idealnu sredinu kada je u pitanju broj koraka, sada znamo koliko je previše.

Koliko gubite kilograma sa 10.000 koraka pređenih dnevno?

Naučnici sa Univerziteta u Juti sproveli su istraživanje na 120 studenata tokom njihovog prvog semestra na fakultetu. Kako prenosi Dejli Mejl, volonteri su pravili po 10.000, 12.500 ili 15.000 koraka šest dana u nedelji. Nisu preterano pazili na ishranu i nisu imali dodatne aktivnosti osim hodanja.

Za vreme istraživanja povećali su svoju težinu za 1,5 kilograma, čak i oni koji su pravili po 15.000 koraka dnevno.

Naime, 10.000 koraka dnevno sagoreva oko 500 kalorija – toliko ima porcija pomfrita iz restorana brze hrane, što i nije neki gubitak. Ali, lekari i dalje savetuju da birate hodanje umesto javnog prevoza i auta. Naime, ono održava aktivnijima i mentalno zdravijima.

Brus Bejli, autor istraživanja kaže: „Sama fizička vežba nije uvek dovoljna aktivnost za gubitak kilograma, ali nije ni samo hodanje. Naravno, ako pratite broj koraka uz trening koji odradite, to će imati pozitivan učinak, ali samo hodanje nije čarobna formula za gubitak kilograma.“

Zapravo, najveća prednost hodanja je ta što se ljudi odmaknu od sedelačkog načina života.

