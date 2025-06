Lepe se za stomak i goje nenormalno: Ove 3 namirnice su krive što ne možete da skinete salo

Hrana zbog koje se možete najviše udebljati

Da biste postigli željenu težinu moraćete da se odreknete pojedinih namirnica, da ih totalno izbacite iz upotrebe

Mnogi najviše žele „istopiti“ salo u području stomaka, a tri namirnice koje definitivno moramo odbaciti su čips, krofne i margarin.

Čips može dovesti do povećanja masnoća u telu, pogotovo ako ga se prečesto jede. To je hrana zbog koje se možete najviše udebljati u periodu od četiri godine, smatraju američki stručnjaci.

Čips je bio upoređen s krompirom, slatkim zašećerenim pićima i prerađenim i neprerađenim mesnim proizvodima. Čips je prepun masti i soli i zbog toga ga je teško prestati jesti, a to dovodi do prejedanja i naravno do viška kilograma.

Krofne su slasne, ali mogu da prouzrokuju taloženje sala. Prepune su prerađenih ugljednih hidrata koji izazivaju nagli rast šećera u krvi i samo kratko utoljuju glad.

Treći na ovoj listi je margarin i varate se ako mislite da je bolja opcija od maslaca. Naročito je problem kada na margarinu stoji da je dijetalni ili da ima 0 odsto masnoća, jer ljudi onda imaju naviku da ga konzumiraju u većim količinama misleći kako jedu nešto zdravo.

Onda, umesto da mršave, počinju se debljati, a da ni sami toga nisu svesni. Zato, ove gore namirnice nemojte olako shvatiti, one vam mogu uveliko otežati proces mršavljenja.

