Napitak od 3 sastojka koji topi salo dok spavate – stomak nestaje za nedelju dana

Postao je pravi hit na internetu.

Ovaj napitak, sastavljen od samo 3 sastojka, postao je prava senzacija zbog svoje sposobnosti da podstakne sagorevanje masti i ubrza metabolizam, piše b92.net.

Uz malo promena u ishrani i redovno konzumiranje ovog napitka, kilogrami će se polako topiti, posebno s kritičnih područja poput stomaka.

Sve što vam je potrebno je:

– 1 ravna supena kašika zelenog čaja

– 1 štapić cimeta

– 3 lovorova lista

– 800 ml vode

Priprema je jednostavna:

Prokuvajte vodu, sklonite s vatre, pa dodajte štapić cimeta, lovorove listove i zeleni čaj. Poklopite i ostavite 15 minuta da se napitak prožme, a zatim ga procedite.

Kada se konzumira?

Najbolje je piti ovaj napitak tri puta dnevno: ujutro nakon buđenja, na prazan stomak, zatim pre ručka i pre spavanja.

