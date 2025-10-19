Napitak od 3 sastojka koji topi salo dok spavate – stomak nestaje za nedelju dana

Postao je pravi hit na internetu.
Ovaj napitak, sastavljen od samo 3 sastojka, postao je prava senzacija zbog svoje sposobnosti da podstakne sagorevanje masti i ubrza metabolizam, piše b92.net.
Uz malo promena u ishrani i redovno konzumiranje ovog napitka, kilogrami će se polako topiti, posebno s kritičnih područja poput stomaka.
Sve što vam je potrebno je:
– 1 ravna supena kašika zelenog čaja
– 1 štapić cimeta
– 3 lovorova lista
– 800 ml vode
Priprema je jednostavna:
Prokuvajte vodu, sklonite s vatre, pa dodajte štapić cimeta, lovorove listove i zeleni čaj. Poklopite i ostavite 15 minuta da se napitak prožme, a zatim ga procedite.
Kada se konzumira?
Najbolje je piti ovaj napitak tri puta dnevno: ujutro nakon buđenja, na prazan stomak, zatim pre ručka i pre spavanja.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com