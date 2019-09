Nauka otkriva kako možete da ubrzate svoj metabolizam

Najnovija istraživanja pokazuju da svi koji žele da kontrolišu svoju težinu moraju pre svega da misle na svoj metabolizam.

Metabolizam je motor našeg tela: on reguliše sve – od disanja i pluća preko srca do svih organa. Metablizam sagoreva kalorije unesene preko hrane i pića i glavni je krivac za prekomernu težinu.

Metabolizam i sagorevanje kalorija variraju od osobe do osobe, a u proseku je to 60% do 75% sagorelih kalorija na dnevnom nivou. Poznavanje ličnog metabolizma svakoj osobi može pomoći da shvati koliko može jesti a da se ne ugoji.

Prema istraživanju, osobe koje imaju prirodno brz metabolizam mogu jesti više bez dobijanja na težini u odnosu na osobe čiji je metabolizam usporen. Mnogi ne znaju da skraćeno spavanje dovodi do povećanja težine. Osobe sa snom kraćim od 6 sati sklone su pojačanom apetitu, naročito za slatkišima. Nedovoljan odmor kod ovakvih osoba usporava metabolizam i onda dolazi do povećanje težine.

Istraživači su proveravali metabolizam 36 osoba podeljenih u dve grupe. Prva grupa – 18 osoba – spavala je u 5 dana samo 4 sata u toku noći, dok je druga grupa spavala od 8 do 10 sati u toku noći. Rezultati su pokazali da je metabolizam usporeniji kod osoba sa manje sna za 50 do 60 kalorija dnevno. Te osobe su unosile i više kalorija dnevno (prosečno 500), pa je razlika između grupa bila prosečno 550 kalorija dnevno više kod grupe sa malo sna, što je dvoljno za povećanje težine od pola kilograma na nedeljnom nivou.

Istraživanje navodi i kako ishrana utiče na metabolizam. Unos samih kalorija bez obzira na to iz kakve ishrane dolazi uvek je isti. Međutim, manje je poznato da veći unos proteina u organizam ubrzava metabolizam u odnosu na masti i ugljene hidrate. Zbog toga se danas savetuje svima koji žele da izgube na težini smanjenjem unosa kalorija – da ne smanjuju unos proteina jer će proteinima ubrzati svoj metabolizam i održati kilažu.

Ipak, mnogi posle uspešnog gubitka kilaže povrate svoju težinu na staro ili čak dodaju na težini. Istraživanja su pokazala da je glavni razlog za to metabolizam, jer se telo bori da posle dijete povrati staro stanje stvari. Metabolizam se usporava prilikom svake dijete jer čuva kalorije i ostaje usporen dok se ne povrati stara kilaža. Podaci studije pokazuju da osobe za vreme dijete unose prosečno 600 kalorija manje, a često nakon dijete dodaju i više od 600 kalorija dnevno.

Istraživači su očekivali usporavanje metabolizma prilikom dijeta, ali naučnici su bili iznenađeni drastičnim rezultatima. Trinaest od četrnaest učesnika istraživanja povratilo je težinu nakon dijete. Smatra se da je za takvo stanje najodgovorniji metabolizam i hormoni, a naročito hormon leptin, koji utiče na osećaj gladi.

Naučnici trenutno rade na istraživanju injekcije hormona leptina koje bi dobijale osobe nakon dijete kako ne bi povratile staru kilažu.

Postoji i sve zastupljenije mišljenje da treba promeniti razmišljanje o mršavljenju. Umesto dijeta i napornog fizičkog vežbanja, trebalo bi se fokusirati na samo malo pažljiviju ishranu i rezultati se mogu postići.