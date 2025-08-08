„Skinula sam 20 kg bez dijete“: Evo šta je zapravo radila

Kako je žena skinula 20 kg bez dijete – uz male, ali dosledne promene u svakodnevnim navikama.

Nisam brojala kalorije, nisam se odrekla omiljene hrane, nisam išla na dijetu. A ipak – vaga je pokazala 20 kilograma manje. Ljudi me pitaju kako sam to uspela, a odgovor je jednostavan: promenila sam način života, korak po korak.

Zaboravila sam na dijete – fokusirala sam se na navike

Dijete su mi uvek donosile stres, kratkoročne rezultate i osećaj krivice. Umesto toga, počela sam da obraćam pažnju na to kako jedem, kada jedem i zašto jedem. Naučila sam da prepoznam razliku između gladi i dosade. Počela sam da jedem sporije, da uživam u svakom zalogaju i da prestanem kad sam sita — ne kad je tanjir prazan.

Kretanje je postalo deo moje rutine, ali bez teretane

Ne, nisam počela da treniram kao profesionalac. Samo sam počela da šetam. Svaki dan, makar 30 minuta. Nekad idem peške do posla, nekad se prošetam uveče uz muziku. To mi je postalo vreme za mene, za razmišljanje, za reset. I telo mi je počelo da se menja – bez stresa, bez forsiranja.

Spavanje, voda i stres – tri tiha sabotera

Ranije sam spavala po 5–6 sati, pila kafu umesto vode i stalno bila pod tenzijom. Kad sam to promenila, sve je krenulo nabolje. Počela sam da pijem više vode, da idem ranije na spavanje i da radim stvari koje me opuštaju. Nije bilo lako, ali kad sam videla prve rezultate — motivacija je došla sama.

Hrana je i dalje uživanje, ali bez prejedanja

Ne jedem „čisto“, ne brojim proteine, ne izbacujem hleb. Ali jedem svesno. Ako mi se jede čokolada — pojedem je. Ali ne celu tablu. Naučila sam da uživam u malim količinama, bez griže savesti. I to mi je donelo slobodu koju nijedna dijeta nije mogla da mi da.

Najvažnije: nisam odustajala kad pogrešim Bilo je dana kad sam pojela previše, kad nisam šetala, kad sam se vratila starim navikama. Ali nisam se kažnjavala. Samo sam nastavila dalje. Jer ovo nije dijeta — ovo je moj novi način života.

