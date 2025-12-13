Smanjite apetit za svega 2 minute: Ova vežba 100% blokira osećaj gladi!

Apetit je problem mnogim ljudima i nije tajna da se ljudi s prekomernom težinom – prejedaju.
Neki jedu kad su pod stresom, drugima je dosadno bez slatkiša ili grickalica dok sede za kompjuterom, treći ne mogu da gledaju film bez sendviča.
U svakom slučaju stvara se loša navika, koja je praćena stalnim osećajem gladi. Kako prestati da mislite na hranu?
Postoji jednostavan način koji će vam pomoći da umanjite apetit za samo 2 minuta. Za to ne morate da se ograničavate u jelu ni da držate određenu dijetu, piše Uspešna žena.
Ova jednostavna vežba drevne kineske gimnastike – Qi Gong, pomoći će vam da se rešite osećaja gladi.
Kineski Qi Gong majstori tvrde da ova tehnika 100% blokira osećaj gladi.
Vežbu treba da praktikuju svi oni koji se hrane neredovno ili jedu previše i oni koji stalno žele nešto da grickaju.
Kako se izvodi
Pre izvođenja vežbe popijte čašu (200 ml) tople vode.
Izaberite naslon za ruke – srednje visoku stolicu ili sto. Naslonite se laktovima na naslon stolice.
Visinu naslona izaberite tako da vam bude maksimalno udobno, a kičma savijena.
Duboko udahnite i istovremeno uvucite stomak koliko god možete. Zadržite dah 3-4 sekunde. Izdahnite i opustite stomačne mišiće. Ponovite 10 puta. Osećaj gladi će nestati odmah ili nakon nekoliko minuta.
Da biste unosili manju količinu hrane za jedan obrok, radite ovu vežbu 10-15 minuta pre obroka. Na taj način osećaj sitosti se javlja brže nego obično. Najbitnije, radite ovu vežbu odmah čim vaša ruka posegne za nečim u frižideru.
U čemu je suština vežbe
Za vreme izvođenja vežbe abdominalni mišići “premeštaju” deo želudačnog soka i osećaj gladi nestaje. Vremenom, želja da se prezalogaji nestaje i počinjete da osećate glad samo tada kad je organizmu zaista potrebna hrana.
Čim osetite želju da pojedete nešto, znači da se u želucu pojavila manja količina želudačnog soka. Popijte čašu tople vode i napravite vežbu 5-10 puta.
Koristite ovu tehniku da biste sprečili prejedanje u večernjim satima.
