Smanjite apetit za svega 2 minute: Ova vežba 100% blokira osećaj gladi!

Moguće je smanjiti apetit za samo 2 minuta. Ova jednostavna vežba drevne kineske gimnastike pomaže da se rešite osećaja gladi.

Apetit je problem mnogim ljudima i nije tajna da se ljudi s prekomernom težinom – prejedaju.

Neki jedu kad su pod stresom, drugima je dosadno bez slatkiša ili grickalica dok sede za kompjuterom, treći ne mogu da gledaju film bez sendviča.

U svakom slučaju stvara se loša navika, koja je praćena stalnim osećajem gladi. Kako prestati da mislite na hranu?

Postoji jednostavan način koji će vam pomoći da umanjite apetit za samo 2 minuta. Za to ne morate da se ograničavate u jelu ni da držate određenu dijetu, piše Uspešna žena.

Ova jednostavna vežba drevne kineske gimnastike – Qi Gong, pomoći će vam da se rešite osećaja gladi.

Kineski Qi Gong majstori tvrde da ova tehnika 100% blokira osećaj gladi.

Vežbu treba da praktikuju svi oni koji se hrane neredovno ili jedu previše i oni koji stalno žele nešto da grickaju.

Kako se izvodi

Pre izvođenja vežbe popijte čašu (200 ml) tople vode.

Izaberite naslon za ruke – srednje visoku stolicu ili sto. Naslonite se laktovima na naslon stolice.

Visinu naslona izaberite tako da vam bude maksimalno udobno, a kičma savijena.

Duboko udahnite i istovremeno uvucite stomak koliko god možete. Zadržite dah 3-4 sekunde. Izdahnite i opustite stomačne mišiće. Ponovite 10 puta. Osećaj gladi će nestati odmah ili nakon nekoliko minuta.

Da biste unosili manju količinu hrane za jedan obrok, radite ovu vežbu 10-15 minuta pre obroka. Na taj način osećaj sitosti se javlja brže nego obično. Najbitnije, radite ovu vežbu odmah čim vaša ruka posegne za nečim u frižideru.

U čemu je suština vežbe

Za vreme izvođenja vežbe abdominalni mišići “premeštaju” deo želudačnog soka i osećaj gladi nestaje. Vremenom, želja da se prezalogaji nestaje i počinjete da osećate glad samo tada kad je organizmu zaista potrebna hrana.

Čim osetite želju da pojedete nešto, znači da se u želucu pojavila manja količina želudačnog soka. Popijte čašu tople vode i napravite vežbu 5-10 puta.

Koristite ovu tehniku da biste sprečili prejedanje u večernjim satima.

