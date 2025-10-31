Fitnes trener otkriva: Ovo su tri glavna pravila za mršavljenje uz koja nikada nećete vratiti kilograme

Stalno gubljenje i vraćanje kilaže može biti frustrirajuće, ali prema rečima fitnes trenera Viktora Mandžiaka, postoje tri ključna pravila koja pomažu da postignete željenu težinu i održite je dugoročno.

Pravilo 1: Pretvorite svoj stil života u saveznika

Mandžiak ističe da je promena stila života temelj održivog mršavljenja. Ne radi se o kratkoročnim naporima ili ekstremnim dijetama – već o uspostavljanju navika koje možete održavati zauvek. Preporuka je da birate fizičku aktivnost koja vas zanima i zdravu hranu koju volite, jer je jedino tako moguće dugoročno ostati dosledan.

Pravilo 2: Redovan i kvalitetan san

Drugi faktor koji Mandžiak naglašava jeste san: nedostatak sna pojačava glad, pojačava želje za visokokaloričnom hranom i narušava kontrolu nad ponašanjem. Preporučuje se razvoj rutine spavanja. To podrazumeva približno isto vreme odlaska na spavanje i buđenja kako bi se telo stabilizovalo i izbegao povratak izgubljenih kilograma.

Pravilo 3: Ne odričite se omiljene hrane – naučite balans

Treće pravilo glasi: ne morate potpuno izbaciti sve omiljene namirnice. Mandžiak kaže da “zdravo” ne znači “bez uživanja”. Preporuka je: što je hrana manje kalorična, možete je jesti malo više; što je kaloričnija – uživajte u manjoj količini. Na taj način se izbegava “jo-jo” efekat i vraćanje kilograma.

Zašto ova pravila čine razliku?

Kombinacija prihvatanja održivog načina života, stabilnog sna i balansa u prehrani kreira uslove za trajni uspeh. Kada mršavljenje postane stalna navika, a ne kratkoročna misija, telo i um se adaptiraju i lakše održavaju rezultat bez stalne borbe.

