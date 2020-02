Lekar upozorio na korona virus – „ućutkala“ ga policija (video, foto)

Početkom januara, vlasti u kineskom gradu Vuhanu trudile su se da zauzdaju širenje vesti o novom korona virusu. Kad je jedan lekar pokušao da upozori kolege na epidemiju, došla mu je policija i rekla da prekine sa tim.

Mesec dana kasnije, on se slavi kao heroj, pošto je objavio sopstvenu priču iz bolničkog kreveta.

„Ćao svima, ovo je Li Venliang, oftalmolog iz Vuhanske centralne bolnice“, započinje njegov post.

To je zapanjujući uvid u nespretnu reakciju lokalnih vlasti u Vuhanu u ranoj fazi epidemije korona virusa.

Wuhan's Huoshenshan Hospital was built in 10 days to cope with the coronavirus outbreak https://t.co/bYAkko6iSL pic.twitter.com/9dDkOyxyth

Doktor Li je radio u središtu izbijanja epidemije u decembru, kad je primetio sedam slučajeva virusa za koji je pomislio da liči na Sars – virus koji je doveo do globalne epidemije 2003. godine.

