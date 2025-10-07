Ako ovo vidite na pilećem mesu, nikako ga ne kupujte! Opasno je po život!

Ako na pilećem mesu primetite zelene mrlje, sluz ili neprijatan miris, odmah ga ostavite – to je znak da je meso pokvareno i može biti opasno po život. Takva piletina može izazvati ozbiljno trovanje hranom, pa čak i bakterijske infekcije koje zahtevaju bolničko lečenje.

Kako da prepoznam da je piletina pokvarena?

Ako meso ima neprirodnu boju – najčešće zelenkastu, sivu ili žućkastu, ako je lepljivo na dodir ili ako iz njega izlazi sluz, to su jasni znaci da je počelo da se kvari. U nekim slučajevima, čak i ako izgleda normalno, miris može da otkrije kvar – ako podseća na pokvarena jaja ili ima kiselkast ton, ne rizikujte.

Koje su posledice ako pojedem pokvareno pileće meso?

U najblažem slučaju, možete završiti sa jakim bolovima u stomaku, povraćanjem i dijarejom. U težim slučajevima, bakterije poput salmonela ili kampilobakter mogu izazvati visoku temperaturu, dehidrataciju i ozbiljne komplikacije, posebno kod dece, starijih i osoba sa slabim imunitetom.

Kako da proverim svežinu piletine pre kupovine?

Pogledajte boju – sveža piletina je bledoroze, bez mrlja. Pomirišite – ako ima bilo kakav neprijatan miris, ne kupujte. Dodirnite ambalažu – ako je meso u pakovanju, proverite da nije previše vlažno ili sluzavo. Proverite rok trajanja – ali ne oslanjajte se samo na to, jer kvar može nastupiti i ranije.

Šta da radim ako sam već kupila sumnjivu piletinu?

Ako ste već doneli meso kući i primetite znakove kvarenja, ne pokušavajte da ga skuvate i “spasite”. Bakterije se ne uništavaju uvek kuvanjem, a toksini mogu ostati. Odmah bacite meso i operite ruke, radnu površinu i sve što je došlo u kontakt s njim.

Kako da se zaštitim:

Uvek proveri boju, miris i teksturu pre kupovine.

Ne oslanjaj se samo na rok trajanja.

Ako sumnjaš – ne rizikuj. Bolje da baciš nego da završiš u hitnoj.

Edukuj ukućane – deca i stariji su najosetljiviji.

Kupuj meso od proverenih prodavaca i uvek ga čuvaj u frižideru.

