Crna lista iz ribarnice: Izbegavajte ove 4 vrste ribe, pune su žive, a jedna je opasna i u malim količinama

Saznajte koja je riba puna žive najopasnija za vaše zdravlje. Ove 4 vrste izbegavajte u širokom luku, jer su toksične i u malim količinama.

Ajkula, sabljarka, kraljevska skuša i određene vrste tune su namirnice koje morate hitno precrtati sa spiska za kupovinu. Riba puna žive predstavlja tihu pretnju koja se godinama neprimetno taloži u vašem vitalnom organizmu.

Metil-živa je opasan neurotoksin koji se prirodno akumulira u mišićima velikih morskih grabljivica tokom njihovog života. Ovaj spoj je izuzetno štetan jer direktno napada nervni sistem, bubrege i može ozbiljno ugroziti razvoj dece.

Koliko puta ste u želji da se hranite zdravo posegli za skupim komadom ribe? Mnogi od nas još uvek nisu ni svesni kakav rizik unose u svoju kuhinju. Proverili smo sa nutricionistima i rezultati su jasni – oprez je neophodan.

Zašto je riba puna žive rizična za vas?

Mnogi veruju da je svaka riba izvor zdravlja, ali to je opasna zabluda. Velike ribe žive dugo i hrane se manjim ribama, čime unose ogromne količine teških metala. Taj proces se naziva biomagnifikacija i on je razlog zašto su grabljivice toliko toksične.

Nažalost, naš organizam veoma sporo eliminiše živu. Ona se vezuje za tkiva i može izazvati hronični umor, vrtoglavicu i slabljenje pamćenja. Zato je ključno da znate šta tačno kupujete.

Crna lista: 4 vrste koje treba izbegavati

Stručnjaci su saglasni da sledeće vrste nose najveći rizik:

Meso ajkule: Kao vrhunski predator, ajkula je pravi rezervoar otrovnih materija.

Kao vrhunski predator, ajkula je pravi rezervoar otrovnih materija. Sabljarka: Ova popularna riba često sadrži nivoe žive koji daleko premašuju dozvoljene granice.

Ova popularna riba često sadrži nivoe žive koji daleko premašuju dozvoljene granice. Kraljevska skuša: Ne mešajte je sa običnom skušom; kraljevska vrsta je krupna i veoma rizična.

Ne mešajte je sa običnom skušom; kraljevska vrsta je krupna i veoma rizična. Tuna (velikooka i plavoperajna): Omiljena u sušiju, ali ova riba puna žive je opasna ako se jede često.

Pravilo veličine

Kako da budete sigurni bez laboratorijske analize? Primenite jednostavno vizuelno pravilo koje nas je naučila stara škola ribarstva. Uvek birajte ribu koja je fizički manja i staje na jedan tanjir.

Sitna riba poput sardina, inćuna i oslića živi kratko. One nemaju vremena da nakupe opasne otrove u svom telu. To je najsigurniji način da uživate u morskim plodovima bez straha.

Zdravije alternative za vašu trpezu

Ne morate se odreći ribe da biste sačuvali zdravlje. Postoje fantastične zamene koje su prepune omega-3 masnih kiselina, a potpuno su bezbedne.

Ovo su naši favoriti za bezbedan obrok:

Divlji losos: Jedan od najzdravijih izbora koji možete napraviti.

Jedan od najzdravijih izbora koji možete napraviti. Sardine: Male, jeftine i neverovatno bogate hranljivim materijama.

Male, jeftine i neverovatno bogate hranljivim materijama. Pastrmka: Rečna riba je odlična, a naročito ona iz čistih planinskih voda.

Ovaj vodič nije samo upozorenje, već putokaz ka dugovečnosti i vitalnosti vaše porodice. Ne čekajte sutra, proverite svoj zamrzivač odmah i recite nam u komentarima – da li ste do sada jeli neku od ovih zabranjenih vrsta?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com