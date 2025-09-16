Čuveni lekar savetuje: Ovaj popularni „zdravi“ doručak nisu jeli ni vaši preci, nemojte ni vi!

Doktor Volfson, koji radi u Arizoni, objavio je video u kojem objašnjava zašto nikada ne preporučuje jedenje ovsene kaše za doručak.

Video, koji je pregledan više od 4,6 miliona puta, izazvao je reakcije mnogih lekara i nutricionista koji tvrde da Volfson širi dezinformacije i ignoriše zdravstvene prednosti ovsene kaše.

„Kao kardiolog, nikada ne preporučujem da jedete ovsene pahuljice, pogotovo ne svaki dan kao što mnogi ljudi rade“, rekao je on na društvenoj mreži koja ima 448.000 pratilaca, a prenosi espreso.co.rs.

„Ni naši preci nisu jeli ovsenu kašu. Ni vi ne treba“, dodao je on. Volfson je naveo da ovsena kaša nema nutritivnu vrednost i da ima mnogo antinutrijenata, ali nije naveo primere. Umesto toga, podsticao je sledbenike da jedu jaja za doručak, a ne ovsene pahuljice.

Međutim, važno je napomenuti da ovsena kaša sadrži visok udeo vlakana i nekoliko minerala za koje se pokazalo da štite od hroničnih zdravstvenih problema kao što je dijabetes.

„Postojalo je mnogo propagande tokom godina o prednostima ovsene kaše, i mislim da sve dolazi od industrije koja nas ohrabruje da jedemo zobene pahuljice umesto jaja“, rekao je Volfson. Volfson je posebno rekao da ljudi treba da jedu jaja umesto ovsene kaše. Jaja su bogata vitaminima A, B5, B12, D i E, kao i vitalnim hranljivim materijama kao što su kalcijum i proteini.

„Jaje je čaura za bebu kokošku. Jaje sadrži sve hranljive materije, vitamine, minerale, masti i proteine koje pile treba da se izleže. Ne možete gajiti bebu na ovsenim pahuljicama. Ne možete odgajati zdravu kokošku na ovsenim pahuljicama“, nastavio je Volfson.

S druge strane, mnogi ljudi iz iste branše su ga kritikovali navodeći da nema ništa loše u doručku koji podrazumeva ovsene pahuljice.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com