Čuveni lekar tvrdi da je ovo najbolja hrana na svetu: Olakšava varenje i ne podiže nivo šećera

Tip hrane koji je definitivno najzdraviji na svetu

Čuveni srpski profesor, dr Dejan Čubrilo, smatra da postoji jedan tip hrane koji je definitivno najzdraviji na svetu. On tvrdi da je to hrana koju je poznavao još i od svoje bake, iako bi mnogima moglo zvučati iznenađujuće ili suludo. Dr Čubrilo je objasnio koje namirnice smatra najboljima za zdravlje i šta bi trebalo izbegavati kako bi se sprečile bolesti. Takođe, podelio je savete o tome koje namirnice su idealne za početak dana, kao i koje napitke nije preporučljivo konzumirati, jer mogu negativno uticati na zdravlje.

– Obžavam bademe, imam svoje rituale. Šaku badema uzmem, a ne dva kilograma. Volim crnu čokoladu da uzmem, jedan red. Ako nemam to, uzeću jednu smokvu. To je meni prvi obrok, doručak, nisam napravio skok šećera, moj insulin je miran. A kasnije mogu da uzmem čorbicu — objasnio je profesor fiziologije i specijalista medicine sporta Dejan Čubrilo gostujući na TV PRVA pa napomenuo:

– Ako biste mene pitali šta je najbolja hrana na svetu, ja ću vam reći: kaše, žitarice, mahunarke, orašasti plodovi, nikako mesa, sirevi, jaja. Proteinska priča je katastrofalna. Pamtim svoju babu koja je birala mahunarke. Ona je rukama birala da vidi koje su dobre, a nakon toga ih je stavljala u vodu. Možda vam zvuči suludo, ali kada pogledate koja se količina mahunarki stavljala u vodu, to je zaista bilo dve, tri kašike. Uvek apelujem na famoznu morsku so sa mineralima. Mahunarke se lako vare i ne podižu nivo šećera.

Prokomentarisao je i popularne napitke:

– Bavio bih se sokom od pomorandže.. Meni će doći neko i reći da svom detetu daje ujutru sok od pomorandže. To je super zdravo da se uđe u bolest. To je velika količina šećera, mislimo na glukozu. Nažalost, nije popularno to reći, ali ja moram ovo da kažem. Ako tri dana uzimate sokove koji su kombinacija voća i povrća, napravićete slepu podlogu da uđete u zonu koja se zove ulazak u bolest. To je zaista nešto što nije zdravo. Priča o detoksikaciji na bazi sokova je komercijalna priča koja je, nažalost, uzela maha.

Dao je i ovu preporuku kako da počnemo dan:

– Doručak ne sme da bude šećerni, a kad to kažem, onda to nije samo zdrav ili nezdrav šećer. Svaki šećer je nezdrav. Bilo koja od tih namirnica, da li je to ovsena pahuljica, kinoa, bilo koja egzotika koja je u zdravoj hrani spremljena, ona je šećer. Mi uvek gledamo koliko je taj šećer skočio kad smo ga pojeli. Svaki njegov skok je ulazak u bolest, prenosi Žena.

