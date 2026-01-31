Da li ste se nekada zapitali zašto se oslić uvek prodaje bez glave?

Za razliku od drugih riba dostupnih u prodavnicama, oslić se obično prodaje bez glave.

Da li ste se ikada zapitali zašto se oslić uvek prodaje bez glave?

Zanimljivo zapažanje kada je oslić u pitanju.

Oslić je popularna riba zbog lakoće pripreme i relativno malog sadržaja kostiju. Ali je i manje popularan u poređenju sa nekim drugim vrstama ribe kao što su sardele, pastrmka i šaran.

Za razliku od drugih riba dostupnih u prodavnicama, oslić se obično prodaje bez glave. Glavni razlog za to je način transporta, jer se oslić uglavnom lovi u udaljenim vodama kao što su jugozapadni deo Atlantskog okeana, Sredozemno more i južni deo Afrike. Za lakši i efikasniji transport, glava se već uklanja tokom procesa obrade.

Oslić je grabežljiva riba koja većinu svog života provodi u dubokoj vodi. Uprkos velikoj populaciji, stručnjaci su zabrinuti zbog pada broja oslića zbog prekomernog izlova, posebno u evropskim vodama, gde su populacije u Crnom i Sredozemnom moru značajno smanjene. Na smanjenje ribljih populacija utiču ekološki problemi, ilegalni ribolov i neregulisani ribolov sitnije ribe.

