Da li znate šta znače nalepnice na voću: Brojevi otkrivaju istinu o tome šta jedete

Da li znate šta zapravo jedete? Nalepnice na voću kriju tajnu o uzgoju. Otkrijte šta znače brojevi i zaštitite zdravlje svoje porodice odmah.

Sigurno ste, birajući najsjajnije jabuke za svoju porodicu, na njima primetili sitne oznake. Te male šarene nalepnice na voću nisu tu samo da bi kasirima olakšale posao; one su tihi čuvari istine o onome što unosite u svoj organizam. Suština je u brojevima koji otkrivaju poreklo namirnice. Saznajte razliku između konvencionalnog, organskog i modifikovanog uzgoja pre sledeće kupovine.

Verovatno ste ih do sada mehanički skidali pre pranja, ne razmišljajući o poruci koju nose. Međutim, te deklaracije, poznate kao PLU kodovi (Price Look-Up), govore mnogo više od puke cene. One vam mogu reći da li je jabuka koju držite u ruci rasla na suncu prirodnim putem ili je rezultat laboratorijskog inženjeringa.

Šta vam zapravo govore brojevi?

Kada sledeći put uzmete voćku, obratite pažnju na broj cifara i prvi broj u nizu. Sistem je jednostavan, ali otkriva sve što industrija možda ne želi da znate na prvi pogled:

Četiri cifre (počinju sa 3 ili 4) : Ovo je najčešći scenario. Ako vidite ovakve nalepnice na voću, to znači da je ono uzgajano konvencionalnom metodom. To podrazumeva upotrebu pesticida i veštačkih đubriva kako bi se osigurao prinos i izgled.

: Ovo je najčešći scenario. Ako vidite ovakve nalepnice na voću, to znači da je ono uzgajano konvencionalnom metodom. To podrazumeva upotrebu pesticida i veštačkih đubriva kako bi se osigurao prinos i izgled. Pet cifara (počinju sa 9) : Ovo je „zlatni standard“ za ljubitelje zdravlja. Broj 9 na početku koda označava da je voće organskog porekla, uzgajano bez upotrebe teških hemikalija i pesticida.

: Ovo je „zlatni standard“ za ljubitelje zdravlja. Broj 9 na početku koda označava da je voće organskog porekla, uzgajano bez upotrebe teških hemikalija i pesticida. Pet cifara (počinju sa 8): Ovo je kod koji izaziva najviše polemike. Broj 8 sugeriše da je u pitanju genetski modifikovan organizam (GMO). Iako su ređe u slobodnoj prodaji na nekim tržištima, važno je znati prepoznati ih.

Da li su nalepnice na voću opasne ako se pojedu?

Mnogi se pitaju šta se dešava ako dete ili vi slučajno pojedete i samu nalepnicu. Iako nije preporučljivo, nema razloga za paniku. Materijali od kojih se prave nalepnice na voću su zakonski regulisani. I papir i lepak moraju biti sigurni za ljudsku upotrebu, odnosno spadaju u kategoriju „jestivih“ materijala, iako im to nije primarna namena.

Mali vodič za pametnu kupovinu

Znanje je moć, posebno kada je u pitanju zdravlje vaših najmilijih. Ne dozvolite da vas sjaj i boja zavaraju – prava informacija piše sitnim slovima.

Gledajte brojke: Uvek tražite petocifreni kod koji počinje sa 9 ako želite čisto, organsko voće.

Uvek tražite petocifreni kod koji počinje sa 9 ako želite čisto, organsko voće. Perite temeljno : Čak i ako skinete nalepnicu, ostaci lepka i pesticidi na konvencionalnom voću zahtevaju toplo pranje, poželjno sa sodom bikarbonom.

: Čak i ako skinete nalepnicu, ostaci lepka i pesticidi na konvencionalnom voću zahtevaju toplo pranje, poželjno sa sodom bikarbonom. Birajte lokalno: Često domaći proizvođači na pijacama nemaju kodove, ali razgovor sa seljakom može otkriti više od bilo koje deklaracije.

Ove male oznake su vaš saveznik u moru industrijskih proizvoda. Zato, sledeći put kada krenete u nabavku, setite se ovog vodiča – vaše telo će vam biti zahvalno. Proverite šta piše na vašoj jabuci već danas!

