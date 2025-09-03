Devojka je 12 dana jela samo banane kako bi očistila organizam, a ovo je njeno iskustvo! (VIDEO)

Banane su voće bogato vlaknima koje ima brojne dobre efekte po zdravlje. Zbog vlakana koji čine da se duže osećamo sitim, mogu da pomognu i u mršavljenju, a nutricionistkinja Julija Tarbat je sprovela mali eksperiment kako bi utvrdila kako tačno banane utiču na mršavljenje.

Ona je 12 dana jela samo banane, kako bi smršala i pročistila organizam, a evo nekoliko pravila kojih se pridržavala na tom režimu ishrane:

– Jela je koliko želi banana, ali ništa drugo osim toga, eventualno je ponekad dodavala malo zelene salate poslednjem obroku u toku dana.

– Konzumirala je isključivo zrele banane, vodeći računa da unese isti broj kalorija koji je inače unosila dok je „normalno“ jela.

– Pila je dosta vode, do tri litra dnevno i imala je uobičajene fizičke aktivnosti.

– Odmarala je više jer telo prolazi kroz fazu detoksa i opravka.

Istraživanje je pokazalo da banane mogu da budu savršena pomoć u mršavljenju. Prosečna banana ima oko 90 kalorija, što je daleko manje nego neka čokoladica koju biste pojeli. Takođe, sadrži dosta vlakana koja su rastvorljiva, što znači da apsorbuje vodu i usporava varenje. Julija je uspela da skine 3 kilograma i izabaci nakupljenu teščnost. Osim toga, izbacila je i nataložene toksine iz creva i nakon eksperimenta je osećala da ima više energije.

Rezultati dijete

Julija kaže da se sve vreme pridržavanja ovog režima ishrane, u trajanju od 12 dana, osećala sjajno i nije imala nikakvih nuspojava. Ističe da joj je stanje uma bilo veoma jasno, da je bila koncentrisana i efikasna u obavljanju svojih zadataka. Takođe, bila je dobro raspoložena i nije imala nagle promene raspoloženja.

Dakle, reklo bi se da je ovaj dvanaestodnevni detoks bananama urodio plodom, ali ipak bi uvek trebalo da se posavetujete sa lekarom pre uvođenja bilo kakve restrikcije u ishranu.

Osim toga, dr Dejvid Heber istakao je da ovaj režim ishrane nije dobar jer banane ne sadrži protein, „najvažniji nutrijent koji kontroliše apetit i metabolizam“.

„Ono što je najvažnije nije samo da skinete kilograme, već je važno i kakva će biti struktura tela nakon toga. Ako se izgladnjujete ili jedete samo ugljene hidrate, polovina kilaže koju izgubite će biti mišići. Svakih pola kilograma mišića koje izgubite usporavaju metabolizam za 14 kalorija dnevno. Kada izgubite oko pola kilograma mišića, vaše telo će sagorevati oko 140 kalorija dnevno manje. Tada ćete spolja delovati mršavo ali ćete imati masti unutra. Redovna fizička aktivnost i unošenje dovoljno proteina uz razno voće i povrće sa ograničenim unosom ugljenih hidrata je ključ zdravog mršavljenja“, poručio je dr Heber.

