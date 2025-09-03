Kako mast utiče na telo

Mnoge vrste životinjskih masti su bogate zasićenim masnoćama. Ne znači da su sve loše: umerene količine mogu doprineti energiji i stabilizaciji hormona. Problem nastaje kada se koriste u prekomernim količinama, posebno u kombinaciji sa brzim ugljenim hidratima.

Koja ulja su zaista zdrava

Biljna ulja poput maslinovog, avokadovog ili ulja od semenki lana imaju visoku koncentraciju nezasićenih masnoća i omega-3 masnih kiselina. Ove masnoće podržavaju zdravlje srca, mozga i imuniteta. Ali i ovde važi pravilo: previše bilo čega može imati neželjene efekte.

Praktični primeri iz svakodnevnog života

Doručak: Jaja pržena u kašičici maslinovog ulja su bolja opcija nego pržena u prepunoj šoljici margarina.

Jaja pržena u kašičici maslinovog ulja su bolja opcija nego pržena u prepunoj šoljici margarina. Salate: Dodavanje malo avokadovog ulja ili maslinovog ulja povećava apsorpciju vitamina, a ne dodaje štetne masnoće.

Dodavanje malo avokadovog ulja ili maslinovog ulja povećava apsorpciju vitamina, a ne dodaje štetne masnoće. Pečenje: Kombinujte ulje i lagane masti – npr. malo putera sa maslinovim uljem – da dobijete ukus, ali i zdrav balans.

Jednostavno pravilo za svaki dan

Najvažnija stvar: ne izbacujte ni masti ni ulja u potpunosti. Ključ je u balansu i kvalitetu. Birajte prirodne, minimalno prerađene izvore, i pazite na količinu.

Konačni, jasan odgovor

Lekari imaju jasan odgovor: Ključ je u pravilnom korišćenju i balansu, a ne u potpunom izbacivanju masti. To je najvažnija lekcija koju možete primeniti odmah.

Ukratko: kombinujte kvalitetna ulja i masti, pratite umerenost i vaša energija, mozak i srce će vam biti zahvalni.