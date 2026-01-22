Dok smo ovo jeli, pucali smo od snage i zdravlja: „Sirotinjsko“ jelo koje snižava holesterol, čisti creva i topi kilograme

Ne treba vam nijedan lek! Ovo sirotinjsko jelo rešava sve: holesterol, creva i uporne kilograme. Zaboravljena tajna zdravlja!

Sećate li se kačamaka? Sirotinjsko jelo koje smo jeli je rešenje za sve – snižava holesterol i skida kile, a creva su čista.

Kačamak spada u tradicionalna jela u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Makedoniji i Turskoj. Slično jelo se sprema svuda u svetu, a poznato je pod imenom palenta ili polenta.

Reč „kačamak“ potiče iz turskog jezika, od reči „kaçamak“, što znači kaša. Dok reč „polenta“ ili palenta potiču iz latinskog jezika i označava svako oljušteno i zdrobljeno zrno.

Smatra se da su kačamak i palenta zapravo isto jelo, ali mnogi tvrde da su ovo zapravo dva različita jela. Prema njima, razlika je u tome što se palenta pravi od kukuruznog griza ili od žutog kukuruznog brašna, dok se kačamak pravi od belog kukuruznog brašna.

Iako postoji verovanje da je kačamak nastao na prostorima naše zemlje, istraživanja pokazuju da je ovo sirotinjsko jelo ipak nastalo u severnoj Italiji, gde se služilo kao tradicionalno seosko jelo.

Istočnoj Srbiji bila je karakteristična po tome što je za vreme posta često kačamak zamenjivao hleb. Kad nije bio post, imućniji seljaci su kačamak umakali u istopljen puter ili mast, u kojima je bilo i nadrobljenog sira. Dok su oni najimućniji kačamak umakali u zagrejanu spržu, koja predstavlja tradicionalno jelo iz Južne Srbije.

U Homolju kačamak se pripremao samo za praznike ili povodom seoskih slava. Pojedini siromašni seljani radili su za nadnicu od jednog kilograma belog kukuruznog brašna.

Sastojci:

Sve što vam je potrebno za ovo sirotinjsko jelo jesu četiri osnovna sastojka koja verovatno već imate u svojoj kuhinji.

3 veće kutlače belog projanog brašna,

1,5l vode,

soli po ukusu

sir ili kajmak

U veći sud sipati 1,5 l vode zatim dodati soli po ukusu i staviti na šporet da voda provri.

U provrelu vodu dodati brašno koje ne treba mešati. Brašno treba da ostane na površini vode kao kupa. U sredini te kupe od brašna napraviti varjačom rupu i pustiti da lagano vri 20-30 minuta. Važno da pri kuvanju ima dovoljno vode.

Kada brašno sasvim nestane sa površine, onda počinje mešanje koje je najbolje drvenom kašikom.

Na samom kraju preliti kajmakom ili sirom preko površine kačamka.

Zdravstvene prednosti

Ovo sirotinjsko jelo u svom sastavu ima prirodne masti tj. karitenoide koje pospešuju bolji i kvalitetniji rad creva.

Takođe, odličan je za otklanjanje viška kilograma. Kačamak smanjuje rizik dobijanja kancera što je jedna od prednosti koje ljudskom organizmu pruža isti. Konzumiranje ovog zdravog obroka donosi i korist kada je srčano i cirkularno zdravlje čoveka u pitanju, piše Espreso.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com