Dokazano: Ova hrana obara pritisak i štiti od infarkta – jedite je svaki dan

Obara pritisak brže nego lek: Povrće koje lekari jedu, a mi zaboravljamo

Ako ste ikada čuli da „zdravlje ide kroz stomak“, evo dokaza da to nije samo fraza. Naučne studije potvrđuju da određene namirnice mogu bukvalno da vam spasu srce – i to bez skupih suplemenata, bez dijeta koje izluđuju, već uz običnu, domaću hranu koju možete jesti svaki dan.

Maslinovo ulje – tečnost koja leči

Ne samo da je osnova mediteranske kuhinje, već je i dokazano saveznik srca. Bogato je mononezasićenim mastima koje snižavaju loš holesterol i pomažu u regulaciji krvnog pritiska. Kašika dnevno – i već ste učinili nešto dobro za svoje telo.

Povrće u svim bojama – srčani štit iz bašte

Spanać, brokoli, paradajz, paprika… Što šarenije, to zdravije. Antioksidansi, vlakna i minerali iz povrća direktno utiču na zdravlje krvnih sudova. Dodajte ih u svaki obrok — kuvano, sveže, pečeno, kako god volite.

Orašasti plodovi – mali, ali moćni

Bademi, orasi i lešnici sadrže zdrave masti, magnezijum i vlakna. Samo šaka dnevno može da smanji rizik od srčanih oboljenja. Pazite da ne preterate — nisu dijetalni, ali su nutritivno vredni.

Riba – pliva za vaše srce

Losos, sardina, skuša — bogate omega-3 masnim kiselinama koje smanjuju upale i štite srčani mišić. Preporuka je da se jede bar dva puta nedeljno. Ako ne volite ribu, razmislite o kvalitetnim suplementima.

Zeleni čaj – tiha snaga

Polifenoli iz zelenog čaja pomažu u snižavanju krvnog pritiska i poboljšavaju funkciju krvnih sudova. Dve šolje dnevno mogu da naprave razliku, a uz to i umiruju.

Nije skupo biti zdrav

Ne treba vam nutricionista ni egzotični sastojci. Potrebna je samo volja da svakog dana ubacite bar jednu od ovih namirnica u svoj jelovnik. Srce će vam biti zahvalno, a vi ćete se osećati lakše, stabilnije i sigurnije.

