Doživela 117 godina, a voće i povrće nije jela: Punih 100 godina hranila se samo jednom namirnicom

Živela je 117 godina, a punih 100 godina nije jela voće ni povrće! Tajna dugovečnosti Italijanke Eme Morano krije se u samo jednoj namirnici.

Ema Morano je rođena u Italiji 1899. godine. Ostala je upamćena jer je doživela 117. godinu. Svoju dugovečnost pripisivala je jednostavnim navikama. Jedna od njih je odluka da ostane sama. Druga je, iznenađujuće, ishrana zasnovana na svakodnevnoj konzumaciji jaja. Ova Italijanka je bila poslednja živa osoba rođena u 19. veku. Postala je simbol otpornosti i dugovečnosti.

Njen život obeležila je velika disciplina. Ema je vodila posebnu i stalnu ishranu. Konzumirala je tri jaja dnevno, dva sirova i jedno kuvano kao omlet. Ova navika u ishrani počela je kada je imala dvadeset godina. To je bilo ubrzo nakon što joj je dijagnostikovana anemija, posle završetka Prvog svetskog rata.

Punih 100 godina na tri jaja dnevno

Prema sopstvenim rečima, dnevni unos jaja joj je obezbedio energiju. Dalo joj je i hranljive materije neophodne za njen posao. Tako je održavala i stabilno zdravlje. Dugovečna Italijanka je svoju osobnu ishranu dopunila posebnim dodatkom. Koristila je grape, italijanski liker. Pripremala ga je sa začinskim biljem kao što su žalfija i ruta, uz malo grožđa. Ovo je sama pravila i uzimala na kašike. Ova tradicija podsećala je na lokalne ukuse njene domovine.

Kako su godine prolazile, Ema je smanjila unos. Pred kraj života uzimala je samo dva jaja dnevno. Ta pojednostavljena verzija omogućila joj je da održi minimalni nivo energije. Nije se oslanjala na lekove ili složene dijete. Ema je iznenadila svog doktora, dr Karla Bavu. On ju je lečio skoro tri decenije. To se desilo uprkos aktivnom radnom veku i prirodnom trošenju godina. Prema Bavinom objašnjenju za AFP, Ema je retko konzumirala voće ili povrće. To je hrana koja se obično preporučuje za zdrav život.

Život bez voća i povrća

Jedan od najznačajnijih aspekata Eminog života bila je njena čvrsta odluka. Odlučila je da većinu svog postojanja živi bez partnera. Njen jedini brak, sa 20 godina, nije bio ni srećan ni dobrovoljan. Bila je prisiljena na tu vezu. Pre toga je izgubila muškarca kojeg je volela tokom Prvog svetskog rata. Ema je izjavila da je trpela nasilan odnos. Konačno se razdvojila 1938. godine.

Recept za 117 godina života: Nema partnera, nema stresa

Nakon smrti njenog jedinog deteta, Ema je donela odluku. Nije želela da se podredi ničijoj „dominaciji“. Odlučila je da živi sama. Nije tražila drugu vezu. Ema je čvrsto verovala da je ova odluka pozitivno uticala na njeno zdravlje i dugovečnost. Izbegla je emocionalni stres. To se često povezuje sa partnerstvom, prenosi „Mirror“.

