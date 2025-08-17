Evo zbog čega kukuruz na klipu uvek ima paran broj redova

Dok smo kao deca brojali zrna na kukuruzu, malo ko je primetio da klipovi gotovo uvek imaju baš paran broj redova. Da li ste se ikada zapitali zašto je to tako?

Uvek paran broj redova

Prema istraživanjima stručnjaka, izuzetak je izuzetak – retko ćete naići na klip sa neparnim redovima. To nije slučajnost, već posledica retke greške u razvoju biljke koja se gotovo nikada ne dešava.

Tajna u dvostrukoj oplodnji

Kukuruz koristi proces jedinstven za biljke: dvostruku oplodnju. Prvo se formiraju osnovni “grebeni” na kojima kasnije niču zrna. Kasnije, grebeni počinju da se diferenciraju u parove ćelija i nastavljaju da stvaraju parove dok se ceo klip ne popuni. Pošto se formiraju u parovima, (skoro) uvek postoji paran broj redova.

Koliko redova i zrna ima prosečan klip?

Obično klip kukuruza nosi između 14 i 18 redova, što znači otprilike 750 do 1.000 zrna po klipu. Ipak, agronomi ističu da se za žetvu najčešće uzima 400 do 600 zrna, jer deo njih ne dozri jednakom brzinom.

Parni obrasci kod drugih biljaka

Ova simetrija nije jedinstvena za kukuruz. Mahunarke poput soje, graška, pasulja i kikirikija često raspoređuju semenke u parovima. Najpoznatiji primer su kikiriki sa dva zrna unutar mahune.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com