Jede se samo tri večeri zaredom, a čini čuda: Zbog ovog recepta stomak će vam biti ravan kao daska

Stomak će vam biti ravan za samo tri večeri! Milioni ga obožavaju: ovo je hit recept koji garantuje vidljive rezultate bez izgladnjivanja.

Jednostavno, brzo i brutalno efikasno! Samo tri večeri jedite ovo i stomak će vam biti ravan kao daska.

Želite da vam stomak bude manji, struk tanji, a telo očišćeno od naslaga masti? Onda je ovaj recept idealno rešenje za vas. Jede se tri dana, obavezno zaredom, a idealno je da ga pojedete umesto večere.

Ova vitaminska bomba učiniće pravo čudo za vaš stomak, i spolja i iznutra. Caka je u tome što će očistiti masnoće, naslage i sve ostatke iz vaših creva, pa će nadutost nestati, a vi ćete već za tri dana izgledati mnogo mršavije.

Naravno, važno je da se u toku dana ne prejedate i da bar ta tri dana ne jedete industrijske slatkiše i da pijete minimum dve litre vode dnevno.

Potrebno je:

glavica kupusa,

2 cvekle, 2 šargarepe,

limunov sok,

5 kašika maslinovog ulja

Priprema:

Izrendajte kupus, cveklu i šargarepu. Dodajte malo začina po vašoj želji, peršun ili celer, pa izmešajte povrće, ocedite tečnost, pa prelijte salatu sokom od jednog limuna. Na kraju dodajte maslinovo ulje i vaš vitaminski obrok je gotov.

Veoma je važno da u salatu nikako ne dodajete so. Jedite svako veče bar tri sata pre spavanja, minimum tri dana i već tada ćete primetiti sjajne rezultate. Ova salata preporodiće vaše telo zbog sastojaka koji obiluju vitaminima, mineralima, vlaknima i pektinom, koji će vas zasititi, dati energiju, poboljšati varenje i regulisati probleme sa crevima.

Ako vam se dopadne, slobodno možete da nastavite da konzumirate ovu salatu i narednih dana, ali posle sedam dana napravite pauzu.

Tri zlatna pravila za maksimalan efekat

Da bi vam stomak bio ravan već posle tri dana, nije dovoljan samo recept. Morate se pridržavati sledećih ključnih pravila tokom te 72 sata:

Idealno vreme (3 sata pre spavanja): Konzumiranje salate tri sata pre odlaska na spavanje omogućava telu da maksimalno obradi vlakna i započne detoksikaciju pre nego što legnete. Nikada nemojte jesti ovu salatu neposredno pre spavanja.

Zabrana soli: Iako ste navikli na so, izbacivanje soli iz ove salate je ključno. So zadržava vodu, što izaziva nadutost, a cilj je upravo suprotan – izbacivanje viška tečnosti.

Hidratacija je pola posla: Pijte minimum 2 litra čiste vode dnevno. Voda pomaže vlaknima iz salate da efikasno pokupe toksine i masne naslage iz creva i izbace ih iz tela. Bez dovoljno vode, vlakna se mogu blokirati.

Nema više izgovora da ne krenete ka boljem zdravlju! Videli ste recept – jednostavan je, jeftin, a stomak će vam biti ravan mnogo brže nego što mislite.

Vredi probati već danas!

