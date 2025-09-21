Jedu ga i mladi i stari: Znate li šta je zapravo margarin i zašto je toliko jeftin

Margarin je decenijama bio omiljena zamena za maslac u domaćinstvima zbog niske cene i velike dostupnosti, ali malo ko zna šta se zapravo krije iza etikete “biljna mast i voda” .

Margarinski miks: voda, biljna mast i hemija

Za razliku od prirodnog maslaca, margarin je industrijski emulgirana smeša rafinisanih biljnih ulja – najčešće suncokretovog, sojinog ili ulja od uljane repice – pomešanih sa vodom. Da bi masa bila stabilna i maziva, u nju se dodaju emulgatori (poput lecitina), arome koje podsećaju na ukus maslaca, boje za žutu nijansu i konzervansi. Svi sastojci se pod visokim pritiskom i temperaturom emulguju, nakon čega se smesa hladi i pakuje .

Zašto je margarin toliko jeftin?

Glavni razlog niske cene margarina krije se u jeftinim i lako dostupnim sirovinama te potpuno industrijalizovanom procesu proizvodnje. Biljna ulja u velikim tržišnim količinama koštaju daleko manje od mleka, a margarin ne zahteva dodatno zrenje niti specijalne uslove skladištenja, što značajno smanjuje logističke troškove. Duži rok trajanja proizvoda takođe znači manje otpada i jednostavniju distribuciju .

Svejedno, sve veći broj potrošača okreće se prirodnijim namazima zbog bogatijeg ukusa, boljeg osjećaja u ustima i pojačane brige za zdravlje, ostavljajući margarin na policama trgovina sve ređe.

