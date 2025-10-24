Jelo koje cela Srbija obožava — a nutricionisti ga zovu ‘tihi ubica’

Komplet lepinja — srpski klasik koji krije više masti nego koristi, upozoravaju nutricionisti.
Ako volite komplet lepinju, niste sami — ali nutricionisti je nazivaju ‘tihim ubicom’ jer sadrži previše zasićenih masti, soli i kalorija koje se lako gomilaju, a teško sagorevaju.
Zašto nutricionisti upozoravaju na komplet lepinju?
Komplet lepinja sadrži sve ono što telo ne voli u velikim količinama: mast, so i prazne kalorije.
Ovo jelo, koje se sastoji od lepinje natopljene mašću, premazane kajmakom i prelivene jajetom, često se jede za doručak. Iako je ukus neodoljiv, nutricionisti upozoravaju da redovno konzumiranje može dovesti do povišenog holesterola, gojaznosti i problema sa srcem.
Kako da uživate u ukusu, a da ne ugrozite zdravlje?
Možete uživati u komplet lepinji povremeno, ali uz male izmene.
Evo kako:
- Zamenite svinjsku mast maslinovim uljem — ukus će biti drugačiji, ali zdraviji.
- Koristite manje kajmaka — ili ga zamenite grčkim jogurtom.
- Dodajte povrće sa strane — paradajz, krastavac ili rukolu.
- Jedite je jednom mesečno, ne svake nedelje — telo će vam biti zahvalno.
Šta komplet lepinja radi vašem telu?
Podiže nivo lošeg holesterola, opterećuje jetru i usporava metabolizam.
Zbog kombinacije masti i ugljenih hidrata, telo ulazi u stanje preopterećenosti. Umesto energije, dobijate umor. Umesto sitosti — osećaj težine.
Da li komplet lepinja može biti deo zdrave ishrane?
Samo ako se jede retko i uz balansiranu ishranu ostatak dana.
Nutricionisti ne kažu da treba da je izbacimo zauvek, već da je ne pretvorimo u naviku. Komplet lepinja može biti povremeni užitak, ali ne svakodnevni doručak.
Komplet lepinja i zdravlje
– Da li komplet lepinja goji?
Da, zbog visokog sadržaja masti i kalorija.
– Može li se napraviti zdravija verzija?
Može — sa manje masti, više povrća i ređim konzumiranjem.
– Koliko često je bezbedno jesti komplet lepinju?
Najviše jednom mesečno, uz balansiranu ishranu.
– Da li deca smeju da je jedu?
Povremeno, ali ne kao redovan obrok.
– Koja je alternativa komplet lepinji?
Integralni tost sa avokadom, kuvano jaje i povrće.
Komplet lepinja — ukusna, ali opasna ako se pretera Komplet lepinja je deo naše tradicije, ali i primer kako ukus ne znači uvek i zdravlje. Ako je volite — uživajte pametno.
Podelite ovaj tekst sa nekim ko ne može da zamisli jutro bez komplet lepinje — možda mu promenite dan, a i zdravlje.
