Jelovnik koji je čuvan kao državna tajna: Titova dijeta je bila ključ njegove snage, a doručak je bio obavezan

Otkrivamo strogo čuvani jelovnik Josipa Broza Tita. Saznajte šta je sadržala Titova dijeta i kako su ga lekari držali u formi.

Imao je najbolje kuvare, ali je slušao lekare. Ovako je izgledala stroga Titova dijeta.

Malo je ličnosti čiji je privatni život izazivao toliko pažnje kao što je to bio slučaj sa Josipom Brozom Titom. Iako se smatrao velikim gurmanom koji je uživao u raskošnim gozbama, istina o njegovoj svakodnevici bila je znatno drugačija.

Kada bi se svetla reflektora ugasila, na scenu bi stupala Titova dijeta – strogo kontrolisan program koji su sastavili vrhunski lekari i nutricionisti tog vremena.

Branko Trbović, čovek koji je tri decenije proveo kao šef kuhinje na Belom dvoru i brodu „Galeb“, u svojoj knjizi „Jelovnici poznatih ljudi“ otkrio je kako je zapravo izgledala maršalova ishrana kada je red morao da se poštuje.

Stroga kontrola profesora Berovića

Kada bi Tito preterao sa hedonizmom, reagovao bi tim stručnjaka predvođen profesorom dr Berovićem. To nije bila obična dijeta, već precizna matematika koja je predsedniku SFRJ obezbeđivala tačno 1605 kalorija dnevno. Svaki gram je bio izmeren, a svaka namirnica birana sa ciljem da sačuva vitalnost čoveka od čijeg je zdravlja zavisila cela država.

Ovako je izgledao njegov jelovnik za jedan dan:

Doručak: Lagano buđenje uz supicu

Dan je počinjao svedeno. Uz obaveznu crnu kafu (140 ml), Tito je dobijao simboličnih 20 grama belog hleba, tek 5 grama putera i malo šlaga. Međutim, prava snaga dolazila je u 11 časova – tada je na meniju bila supa sa pilećim bubcima, što je bio trik stručnjaka da mu obezbede proteine bez preteranog opterećenja želuca.

Ručak: Teletina, vrganji i stroga mera

Glavni obrok bio je balansiran do savršenstva (589 kalorija). Na meniju su bila gratinirana teleća prsa, uz restovan krompir i specifičan prilog – vrganje u sirćetu. Salate su bile obavezne (zelena i crveni kupus), dok je za desert dobijao knedle sa šljivama, ali u strogo kontrolisanoj meri – tek četvrtinu jajeta i 20 grama voća.

Večera: Lagani ražnjići pred spavanje

Večera u Dobanovcima bila je lagana. Goveđa supa sa poširanim jajetom, a zatim ražnjići od pilećeg belog mesa i safalade. Kao desert, pred spavanje je dobijao jabuke. Ipak, nutricionisti su predvideli i užinu u 21 čas. Još 150 grama safalade, kako bi nivo belančevina ostao na optimalnih 100 gramama dnevno.

Disciplina iznad luksuza

Titova dijeta nam otkriva potpuno ljudsku stranu maršala – čoveka koji je, uprkos moći, morao da se povinuje savetima stručnjaka kako bi ostao na visini zadatka.

Ova „gurmanska slika“ jedne epohe pokazuje da je tajna njegove dugovečnosti bila u umerenosti koju su mu prepisali oni koji su o njemu brinuli najbolje.

