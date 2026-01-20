Jeo je 28 jaja nedeljno čak godinu dana: Rezultati su šokantni, evo šta mu se desilo sa holesterolom

Indijski endokrinolog odlučio je da lično testira uticaj jaja na nivo holesterola. Tokom više od godinu i po dana, svaki dan je jeo po 4 jaja

Eksperiment sa jajima pokazao neočekivane rezultate na holesterol i zdravlje srca

Indijski endokrinolog dr Dip Duta odlučio je da lično testira uticaj jaja na nivo holesterola. Tokom više od godinu i po dana, svakodnevno je konzumirao po četiri jaja – ukupno 28 nedeljno.

Rezultati eksperimenta

Uprkos uvreženom mišljenju da jaja podižu holesterol, doktorovi nalazi pokazali su da su mu vrednosti holesterola i triglicerida ostale u granicama normale. Štaviše, zabeležen je porast „dobrog“ HDL holesterola.

Šta kaže nauka o jajima

Jedno žumance sadrži oko 186 mg holesterola, ali istraživanja pokazuju da unos holesterola iz hrane ima ograničen uticaj na krvne vrednosti. Kada se unosi više holesterola putem ishrane, jetra automatski smanjuje sopstvenu proizvodnju.

Ko može da jede više jaja

Nutricionisti tvrde da je unos od 1 do 3 jaja dnevno bezbedan za većinu ljudi. Sportisti i fizički aktivni pojedinci mogu konzumirati i do šest jaja dnevno, pod uslovom da je ishrana izbalansirana.

Pravi neprijatelj holesterola

Dr Duta upozorava da glavni uzročnici povišenog holesterola nisu jaja, već industrijski prerađena hrana, šećer i pržena jela. Ključ je u zdravim navikama, a ne u izbegavanju nutritivno bogatih namirnica.

Zaključak doktora

Mitovi o jajima mogu ozbiljno narušiti javno zdravlje. Važno je da se oslanjamo na naučne dokaze, a ne na neproverene tvrdnje.

