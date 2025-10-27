Kako odabrati najslađe mandarine – pet trikova koje trgovci ne žele da znate

Sezona mandarina donosi ukusnu i osvežavajuću poslasticu, ali često se dešava da birate voće koje nije ni približno onoliko sočno koliko izgleda. Stručni savet donosi pet jednostavnih trikova koji vam pomažu da prepoznate kvalitetne mandarine pre nego što ih stavite u korpu.

Boja ploda otkriva zrelost

Kada birate mandarine, potražite one koje imaju tamniju, jednolično narandžastu boju kore. Zelenkaste nijanse mogu delovati privlačno, ali obično ukazuju na to da plod još nije dovoljno zreo i da mu nedostaje prirodna slatkoća.

Težina znači više soka

Teška mandarina u odnosu na svoju veličinu često označava bogat sadržaj soka. Lakši plodovi su skloni tome da budu suvlji, sa većim delom vlaknastog materijala i manje jestivog mesa.

Tekstura kore kao indikator

Glatka, tanka i sjajna kora znak je da je plod dobro sazreo i spreman za jelo. Ako je kora gruba, suva ili naborana, moguće je da je mandarina prezrela ili već izgubila svežinu.

Miris koji mami ukus

Intenzivan i osvežavajući miris voća iz korice često govori više od izgleda. Ako mandarina skoro i nema miris, može biti da joj nedostaje sočnost i pun ukus.

Oblik i slojevi koji otkrivaju unutrašnjost

Blago spljošteni ili ovalni plodovi često imaju bolji odnos mesa i kore. Pogledajte i beli sloj ispod kore – tanak i mekan ukazuje na sočnost; debeli i vlaknasti sloj najavljuje slabiji ukus.

Takođe, mandarine koje su izdane u sezoni berbe (listopad do januar) izvode bolji ukus nego one koje su dugo skladištene.

