Kako razlikovati pravi integralni hleb od obojenog belog hleba: Otkrijte istinu jednim trikom

Izbor hlebova na rafovima u pekarama i u marketima je zaista veliki: beli, integralni, ražani, beskvasni… Kada birate hleb za sebe i svoju porodicu, uvek želite najbolji izbor, ali da li završite s veknom koja je samo – obojena iluzija? Pravi integralni hleb nije samo tamne boje; on je težak, zbijen i miriše na puno zrno, dok se lažni naduva i deluje kao sunđer. Prepoznaćete ga lako: ako sredina hleba potopljena u vodu pusti boju, prevareni ste, ali ako voda ostane bistra, napravili ste pravi izbor.

Mnogi veruju da je tamna boja garancija kvaliteta, ali industrija hrane često koristi trikove koji vas mogu zavarati. Vreme je da naučite kako da verujete svojim očima i rukama, a ne samo etiketi.

Zašto vas boja vara?

Nije svako tamno brašno zdravo. Pekari često dodaju karamel, slad, pa čak i kakao ili crveno vino kako bi belom brašnu dali izgled integralnog. Vizuelno, razlika je minimalna, ali nutritivno – razlika je ogromna. Kada kupujete pravi integralni hleb, ne tražite samo boju.

Obratite pažnju na teksturu. Pravi hleb od celog zrna je znatno teži od belog. On nije vazdušast i ne možete ga lako stisnuti kao harmoniku. Ako pritisnete sredinu hleba i ona se momentalno vrati u prvobitni oblik kao elastična guma, verovatno u rukama držite obojeni beli hleb pun aditiva.

Tajna etikete koju kriju

Kada ste u prodavnici, okrenite pakovanje. Ovo su signali koje ne smete ignorisati:

Redosled sastojaka: Ako na prvom mestu piše „pšenično brašno T-500″, to nije integralni hleb, bez obzira na boju.

Ako na prvom mestu piše „pšenično brašno T-500″, to nije integralni hleb, bez obzira na boju. Procenat zrna: Potražite reč „celo zrno“ ili „integralno“.

Potražite reč „celo zrno“ ili „integralno“. Težina: Mala vekna koja je teška u ruci je dobar znak. Velika, a lagana vekna je siguran znak „naduvane“ prevare.

Test s vodom koji ne laže

Postoji jednostavan eksperiment koji možete uraditi u svojoj kuhinji čim stignete kući. Ovo je trenutak istine za vašu veknu. Uzmite komadić sredine hleba i potopite ga u čašu mlake vode. Posmatrajte šta se dešava.

Ako se voda ubrzo oboji u smeđe ili tamno, a hleb postane bled, to znači da su sastojci veštački obojeni i da se boja spira. S druge strane, pravi integralni hleb neće promeniti boju vode, već će ona ostati relativno bistra, jer njegova tamna nijansa potiče od same strukture zrna, a ne od dodatih farbi.

Miris koji budi uspomene

Ne zaboravite na čulo mirisa. Integralno brašno ima specifičan, jak miris mekinja i žitarica koji se ne može lažirati. Beli hleb, čak i kada je obojen, zadržava onaj blag, skrobni miris na koji smo navikli kod industrijskih peciva.

