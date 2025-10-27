Koliko mleka je dovoljno za zdravlje: Lekari otkrivaju idealnu dnevnu količinu

Mleko je vekovima prisutno u ljudskoj ishrani, ali se često postavlja pitanje koliko ga zapravo treba piti dnevno da bi se iskoristile njegove prednosti, a izbegli potencijalni rizici. Kada je u pitanju idealna količina mleka, lekari su analizirali nutritivne vrednosti i potrebe organizma kako bi utvrdili koliko mleka bi trebalo konzumirati svakodnevno.

Preporučena dnevna doza mleka

Stručnjaci navode da je idealna količina mleka za odraslu osobu oko 200 do 400 mililitara dnevno. Ova količina obezbeđuje dovoljno kalcijuma, proteina i vitamina D, a istovremeno ne opterećuje organizam zasićenim mastima i laktozom.

Zdravstvene koristi umerene konzumacije

Mleko doprinosi zdravlju kostiju, zuba i mišića zahvaljujući visokom sadržaju kalcijuma i proteina. Takođe, može pomoći u regulaciji krvnog pritiska i održavanju zdrave telesne mase kada se konzumira u okviru uravnotežene ishrane.

Kada treba biti oprezan

Prekomerna konzumacija mleka može izazvati digestivne smetnje, posebno kod osoba koje imaju intoleranciju na laktozu. U takvim slučajevima preporučuju se biljne alternative poput bademovog, ovsenog ili sojinog mleka, koje su često obogaćene kalcijumom i vitaminima.

Deca i stariji imaju posebne potrebe

Deca u razvoju i starije osobe mogu imati povećanu potrebu za mlekom zbog rasta i očuvanja koštane mase. Ipak, i kod njih je važno da unos bude umeren i da se kombinuje sa drugim izvorima nutrijenata.

Umerena konzumacija mleka može biti korisna za zdravlje, ali ključ je u ravnoteži. Pratiti potrebe svog tela i konsultovati se sa nutricionistom najbolji je način da se mleko uklopi u svakodnevnu rutinu na zdrav način.

