Kupujete isečen hleb u kesi, a niste svesni šta mu dodaju da se ne ubuđa! Odmah pogledajte

Isečen hleb u kesi ostaje svež danima zahvaljujući hemiji koju malo ko primećuje. Saznajte šta jedete i kako da prepoznate pravi kvalitet.

Kupujete isečen hleb u kesi, a niste svesni šta mu pekari dodaju da se ne ubuđa

Mnogi biraju isečen hleb jer je praktičan, ali retko ko se zapita zašto ta vekna ne menja teksturu ni posle deset dana na sobnoj temperaturi. Dok se običan hleb prirodno isuši i postane tvrd već drugog dana, ovaj u kesi zadržava vlažnost koja deluje potpuno neprirodno. Razlog nije magija pakovanja, već hemijski sastav koji stopira prirodne procese kvarenja.

Kako isečen hleb u kesi ostaje „svež“ nedeljama?

Isečen hleb se održava mekanim upotrebom kalcijum-propionata (konzervans E282) koji sprečava razvoj plesni, uz dodatak emulgatora i enzima koji modifikuju strukturu skroba. Pre zatvaranja kese, unutrašnjost se često prska alkoholnim parama kako bi se eliminisali mikroorganizmi, što omogućava hlebu da stoji na polici znatno duže od zanatskih proizvoda.

Šta zapravo piše na deklaraciji (ako čitate sitna slova)

Većina kupaca samo pogleda datum isteka i cenu. Međutim, sastav otkriva zašto taj isečen hleb u kesi često izaziva nadutost ili ima specifičan, oštar miris čim se kesa otvori.

Obratite pažnju na ove stavke:

Konzervansi (E281, E282): Njihov jedini zadatak je da ubiju gljivice. Iako su dozvoljeni, kod osetljivih osoba direktno utiču na rad creva.

Sojino brašno: Koristi se kao jeftin filer koji drži vodu. Zato je hleb težak na vagi, a u ustima deluje kao sunđer.

Sredstva za tretiranje brašna: Ovi dodaci čine da testo naraste preko svake mere, stvarajući vazdušaste mehuriće koji hlebu daju veštački volumen.

Biljne masti: Najčešće su u pitanju rafinisana ulja koja sprečavaju da se kriške zalepe jedna za drugu u kesi.

Zamka „crnog“ i „integralnog“ hleba

Najveći problem nastaje kod tamnih varijanti. Često je u pitanju običan beli isečen hleb u koji je dodat slad ili prženi šećer (karamel) radi boje. Ako je hleb crn, a lagan je i mekan kao pamuk, verovatno nije video celo zrno žitarice. Pravi integralni hleb je zbijen, hrapav i mrvljiv.

Tri znaka da kupujete čistu hemiju

Umesto nagađanja, sledeći put ispred rafa uradite ovo:

Stisnite krišku: Ako se hleb ne vrati u prvobitni oblik već ostane slepljen kao plastelin, pun je aditiva za vlagu.

Pomirišite unutrašnjost kese: Jak miris koji podseća na kvasac pomešan sa alkoholom jasan je znak da je hleb hemijski tretiran.

Pogledajte listu sastojaka: Pravom hlebu trebaju brašno, voda, so i kvasac. Sve preko toga služi proizvođaču, a ne vašem zdravlju.

Brzi odgovori o hlebu iz kese

1. Da li je alkohol u kesi opasan?

Nije toksičan jer brzo ispari, ali služi kao indikator koliko je ovaj isečen hleb procesuiran.

2. Zašto se hleb iz kese ne mrvi?

Zato što emulgatori drže vlagu „zarobljenu“ u skrobu, što sprečava prirodno isušivanje mrvice koje je karakteristično za domaći hleb.

3. Gde je najbolje čuvati ovaj hleb?

Iako ga kupujete u plastici, kod kuće ga prebacite u papirnu kesu. Plastika podstiče znojenje hleba i može ubrzati kvarenje iznutra uprkos hemiji.

Da li ste primetili da neki hlebovi imaju ukus koji više podseća na gumu nego na žitarice? Koja vrsta hleba vam je najsumnjivija na rafovima?

Ostaje pitanje – da li je ušteda vremena vredna spiska sastojaka koji ne možete ni da izgovorite? Možemo analizirati i sastav hleba koji vi kupujete ako u komentarima napišete šta tačno stoji na vašoj deklaraciji.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com