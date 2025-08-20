Lekari jednoglasni: Evo šta najbolje čuva srce

Lekari otkrivaju jednostavan trik za zdravo srce, prenosi avaz.ba.

Čak i kada pojedemo obrok bogat solju, ono što radimo nakon toga može značajno uticati na zdravlje srca.

Kardiolozi ističu važnost unosa dovoljne količine vode, jer ona pomaže bubrezima da izbace višak natrijuma iz organizma.

Treba izbegavati i zaslađena pića, jer ona mogu izazvati dehidrataciju i dodatno opteretiti srce, naročito kada su u kombinaciji sa slanom hranom. Umesto njih, voda je najbolji izbor – po želji se ukus može dodatno obogatiti limunom ili krastavcem.

Takođe, važno je izbegavati i pića sa veštačkim zaslađivačima, koja mogu negativno uticati na crevni mikrobiom i zdravlje srca. Preporučuje se konzumacija namirnica bogatih kalijumom, poput banana i avokada, koje pomažu u balansiranju nivoa natrijuma.

Jednostavna, ali i efektna mera je i lagana šetnja nakon obroka – ona pomaže telu da lakše obradi višak soli i podržava zdravo funkcionisanje srca.

Možda je pravo vreme da neki od ovih saveta lekara uvrstite u svoju dnevnu rutinu?

