Mandarine su kraljice citrusa — evo koje vrste treba birati i kako da pronađete one bez koštica

Mandarine nisu samo ukusna zimska poslastica, već i pravi saveznik zdravlja.

Mandarine su jedan od najomiljenijih zimskih plodova, a osim što osvajaju mirisom i slatko-kiselim ukusom, one su i pravi izvor zdravlja. Njihova popularnost raste svake godine, a nutricionisti ih preporučuju kao nezaobilazan deo ishrane tokom hladnih meseci.

Zašto su mandarine zdrave

Mandarine su bogate vitaminom C, koji jača imunitet i pomaže telu da se izbori sa virusima i infekcijama. Osim toga, sadrže vlakna koja poboljšavaju varenje i doprinose osećaju sitosti. U njima se nalaze i antioksidansi koji štite ćelije od oštećenja i usporavaju proces starenja.

Redovno konzumiranje mandarina može doprineti zdravlju srca, jer snižavaju nivo lošeg holesterola i regulišu krvni pritisak. Takođe, zahvaljujući niskoj kalorijskoj vrednosti, odličan su izbor za one koji žele da održe vitku liniju.

Koje vrste mandarina postoje

Na tržištu se može pronaći više vrsta mandarina, a najpoznatije su:

Klementine – sitnije, vrlo slatke i gotovo uvek bez koštica.

Satsuma – mekane kore, lako se ljušte i nemaju koštice.

Tangelo – hibrid mandarine i grejpfruta, nešto krupniji plodovi sa osvežavajućim ukusom.

Klasične mandarine – često imaju koštice, ali su intenzivnog ukusa i mirisa.

Zašto neke mandarine imaju koštice, a neke ne

Prisustvo koštica zavisi od sorte i načina oprašivanja. Sorte poput klementina i satsuma prirodno su bez koštica jer se razmnožavaju bez klasičnog oprašivanja. Kod drugih sorti, kada dođe do unakrsnog oprašivanja, plod razvija semenke. Zato se u voćnjacima često sade sorte koje ne dolaze u kontakt s drugim citrusima kako bi se očuvala njihova bezsemenost.

Kako odabrati mandarine bez koštica

Ako želite da izbegnete koštice, birajte klementine ili satsuma sorte. One se obično prodaju u mrežicama ili sanducima i jasno su označene kao „bez koštica“. Prepoznaju se po manjoj veličini, tankoj kori i izrazito slatkom ukusu.

Birajte sorte bez koštica ako želite praktičnost i uživanje bez neprijatnih iznenađenja, a u svakom slučaju — svaka mandarina donosi bogatstvo vitamina i osvežavajući ukus koji vredi uvrstiti u svakodnevnu ishranu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com