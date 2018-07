Mirišete hranu pre jela? Posle ovoga više nećete

Jedno novo istraživanje, sprovedeno na Univerzitetu Kalifornija, pokazalo je da čulo mirisa snažno deluje na naš apetit i metabolizam.

To bi mogao biti veliki problem ako se borite s viškom kilograma.

Mirisanje hrane pre nego je pojedete može biti itekakav podsticaj telu da počne da taloži masti, umesto da ih sagoreva.

To dovodi do nakupljanja neželjenih kilograma, a naučnici smatraju da se ovaj obrazac odnosi i na ljude, bez obzira na to što je istraživanje sprovedeno na miševima.

Tako se pokazalo kako su se miševi jakog čula mirisa udebljali za sto posto svoje težine, a oni bez čula mirisa postali su teži za svega deset odsto svoje težine, nakon hranjenja masnim namirnicama.

Kada su naučnici prvoj grupi miševa uskratili čulo mirisa, oni su izgubili sve viškove bez promene u prehrani, navodi se u rezultatima istraživanja.

