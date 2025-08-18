Najbolja hrana za dug život: Domaća, a zaboravljena namirnica koju svako može da priušti

Najsnažnija hrana protiv starenja dostupna u svakoj prodavnici i da je svako može priuštiti

Većina ljudi koji vode računa o svom zdravlju i žele dugo i srećno da žive okreće se zelenišu, čajevima bogatim antioksidansima i superhrani poput čija semenki.

No, stručnjak za zdravu ishranu dr. Erik Berg tvrdi da je daleko snažnija hrana protiv starenja dostupna u svakoj prodavnici i da je svako može priuštiti.

„Namirnica broj jedan koja najviše usporava starenje nije kelj, to nije zeleni čaj i definitivno nisu čija semenke. Najbolja hrana protiv starenja na svetu zapravo je jetra životinja hranjenih travom. Puna je svih vitamina B, cinka, bakra, koenzima Q10“, rekao je.

Dr. Berg je rekao da je jetra bogata vitaminom A, vrlo važna za oči, štitnu žlezdu i imunološki sistem i kožu.

On je, takođe, istakao prisutnost gvožđa, koji može imati vitalnu ulogu u prevenciji anemije.

Rizik kod konzumacije previše jetre

Uz to, jetra je bogata vitaminom K2, vitaminom E, pa čak i vitaminom D. Štaviše, aminokiseline i kolagen koji se nalaze u njoj mogu podržati zdravlje zglobova i kože kako telo stari, piše Express.

Uprkos brojnim prednostima, jetra je dugo bila na glasu kao zastarelo ili neukusno jelo, koje se često zanemaruje u korist modernijih wellness opcija.

Međutim, dr. Berg insistira na tome da je vreme da se to preispita. „Na jetru možete gledati kao na moćan vitaminski mineralni dodatak“, rekao je.

No, dijetetičarka Lisa Hodžson za Medical News Today je rekla da postoji rizik kod konzumacije previše jetre, jer bi to moglo dovesti do predoziranja vitaminom A.

Znakovi viška vitamina A

Višak vitamina A u telu može dovesti do:

Oštećenja jetre

Povišenog pritiska unutar lobanje

Problema s vidom

Promena na koži

Bola u kostima

Znakovi viška bakra

Često konzumiranje jetre može, takođe, dovesti do viška bakra u telu, što može uzrokovati:

Gubitak crvenih krvnih zrnaca

Otkazivanje bubrega

Otkazivanje srca

Bolest jetre

Oštećenje mozga

Jetra takođe „nije prikladna za trudnice ili one s gihtom“. Onima koji će jesti jetru savetuje se da je jedu umereno. Jetra bi i dalje trebala biti deo uravnotežene i zdrave ishrane.

Zdrava ishrana uključuje mnogo voća i povrća, proteina, kao što su mahunarke i grašak, te neke mlečne proizvode ili mlečne alternative, istakli su u britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS).

