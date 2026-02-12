Onkolozi upozoravaju: Ovo je najgori način spremanja hrane – truje organizam, a svi to radimo!

Onkolozi izdali hitno upozorenje! Saznajte koji je najgori način spremanja hrane koji uništava zdravlje, a svakodnevno ga koristimo.

Zaboravite na reš pečeno! Ovo je najgori način spremanja hrane koji direktno truje organizam

Džaba vam organska piletina i povrće iz bašte ako ih na kraju „spržite“ na tiganju. Godinama slušam ljude kako se hvale da najbolje spremaju meso, a zapravo serviraju čistu hemijsku opasnost. Onkolozi širom sveta više ne ćute – ono što radimo u kuhinji direktno utiče na našu DNK.

Šta je najgori način spremanja hrane koji svi koristimo?

Najgori način spremanja hrane je termička obrada na temperaturama iznad 120°C (prženje, pečenje, roštilj) koja dovodi do tamnjenja namirnica. Prema Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka (IARC), koja posluje pod okriljem SZO, procesi koji stvaraju akrilamid i heterociklične amine klasifikovani su kao potencijalno kancerogeni za ljude jer izazivaju trajna oštećenja ćelija.

Studije su jasne: Hrskavo nije zdravo

Ovo nikakvo plašenje praznim pričama. Istraživanja sa Univerziteta u Stokholmu još 2002. godine su šokirala svet dokazima o akrilamidu, a mi i dalje ignorišemo te podatke. Fora je u tome što svi misle da je tajna ukusa u „reš“ pečenom mesu, a zapravo jedete nusproizvode hemijske reakcije poznate kao Majarova reakcija.

Onkolozi upozoravaju da stalni unos ovih materija pravi „tihi požar“ u vašim crevima i krvotoku.

Evo šta se dešava u vašem telu kada jedete zagorelo:

Oštećenje gena: Akrilamid se u telu pretvara u glicidamid, koji direktno napada vaš genetski kod.

Oksidativni stres: Rafinisana ulja na visokoj temperaturi oslobađaju slobodne radikale koji ubrzavaju starenje organa.

Toksični dim: Ako pečete meso na roštilju, dim od masti koja kaplje sadrži materije slične onima iz izduvnih gasova automobila.

Kako izbeći najgore, a sačuvati ukus?

Isprobala sam sve – od barenja do pečenja u kesi. Verujte mi, hrana može biti ukusna i bez onih crnih ivica koje vas polako ubijaju.

Marinada kao štit: Studija objavljena u Journal of Food Science dokazala je da mariniranje mesa u mešavini maslinovog ulja, limuna i ruzmarina smanjuje nivo kancerogenih amina za preko 90%.

Zlatno je granica: Krompir i hleb pecite samo dok ne dobiju svetlo žutu boju. Čim pređe u tamnobraon – toksini su tu.

Vlaga je spas: Koristite poklopac. Para snižava temperaturu na površini hrane i sprečava stvaranje otrova.

Ono što treba da znate odmah

1. Da li je bezbedno jesti hleb iz tostera?

Samo ako je blago prepečen. Ako toster izbaci crne ivice, obavezno ih sastružite nožem pre jela. Taj crni prah je čista koncentracija akrilamida.

2. Koje ulje preporučuju stručnjaci?

Za visoke temperature isključivo svinjsku mast ili rafinisano maslinovo ulje. Obična suncokretova ulja se bukvalno raspadaju na toksične delove čim se zagreju.

3. Može li limun zaista da neutrališe toksine?

Ne može ih potpuno ukloniti ako je jelo već zagorelo, ali ako ga koristite u marinadi, on sprečava njihovo nastajanje tokom termičke obrade.

Da li vi volite da hrana „pucketa“ ili ipak pazite da ne zagori? Ja sam se godinama borila sa ovom navikom dok nisam videla rezultate studija. Napišite mi u komentarima svoja iskustva, da li ste ikada razmišljali o ovome na ovaj način?

