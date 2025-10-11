Najopasnija namirnica godišnje ubije 200 ljudi širom sveta: Jedu je milioni svakog dana (VIDEO)

Najsmrtonosnija i najopasnija namirnica nije zastupljena na našim prostorima, ali je osnovni deo ishrane stanovnika Južne Amerike i Afrike. Oni moraju da budu veoma oprezni kada je pripremaju jer sadrži cijanid.

Jedna od najopasnijih namirnica na svetu, koja ipak čini osnovu ishrane pola milijarde ljudi, krije smrtonosnu pretnju ako se ne pripremi kako treba. Kasava, poznata i kao manioka, biljka poreklom iz Južne Amerike. Danas se uzgaja i u tropskim regionima širom sveta, a njen najveći proizvođač je Nigerija.

Opasnost se krije u svakodnevnoj hrani

Manioka je osnovna namirnica za mnoge, ali njeno korenje, kora i listovi sadrže toksične supstance koje mogu proizvesti cijanovodonik. U zavisnosti od vrste manioke, koncentracija cijanida može drastično da varira – od 20 mg po kilogramu u „slatkim” sortama do čak 1.000 mg u najgorčijim vrstama.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), trovanje maniokom uzrokuje smrt oko 200 ljudi godišnje. Iako ovaj broj može zvučati nisko u poređenju sa milionima koji ga svakodnevno konzumiraju, opasnost ostaje realna, posebno u kriznim situacijama.

Pravilna priprema spašava živote

Ključ bezbedne konzumacije kasave leži u njenoj pravilnoj pripremi. Proces podrazumeva namakanje biljke u vodi do 24 sata, čime se značajno smanjuje količina cijanida. Nepoštovanje ovih procedura može dovesti do smrti, kao i do dugotrajnih zdravstvenih problema, kao što je neurološki poremećaj poznat kao ataksija.

Primer opasnosti od manioke zabeležen je tokom nestašice hrane u Venecueli 2017. godine, kada su ljudi u očaju konzumirali gorke sorte manioke da bi preživeli. Kako je izvestio El Pais, ovo je dovelo do smrti zbog nepravilno pripremljene biljke.

Ljudska adaptacija i oprez

Uprkos opasnosti, kasava je i dalje neophodna za mnoge zajednice u tropskim regionima. Ovaj primer pokazuje ljudsku genijalnost – naučili smo kako da smanjimo rizike povezane sa hranom koja prirodno sadrži toksične supstance.

Manioka, kada se pravilno obrađuje, je bezbedna i hranljiva, ali njen status „najsmrtonosnije hrane“ podseća na to koliko je važno razumeti hranu koju konzumiramo. Za milione ljudi širom sveta predstavlja vitalnu potrebu, ali i potencijalnu pretnju, posebno u teškim vremenima.

(Klik.hr)

