Prepuno pesticida: Ovo voće je najotrovnije, a Srbi ga obožavaju

Otkriveno je koje je najotrovnije voće na našim pijacama – prepuno je hemije, a gotovo svaka porodica ga konzumira svakodnevno.

Voće i povrće su stubovi zdrave ishrane. Ipak, šta ako vam kažemo da namirnice koje najviše volite nose najveći rizik? Izbegavanje proizvoda koji su najviše tretirani hemikalijama važan je korak ka zdravijem životu. Nažalost, jagode i spanać sadrže najviše toksina. Otkrivamo zašto se baš ovo najotrovnije voće našlo na samom vrhu liste „12 prljavih“.

Problem često leži u samoj prirodi uzgoja. Intenzivna poljoprivreda zahteva savršen izgled plodova bez ijedne mrlje, što proizvođače tera na prekomernu upotrebu zaštitnih sredstava. Takvi kontaminirani plodovi završe na našim trpezama, noseći sa sobom „nevidljivi teret“ koji se ne može ukloniti samo brzim ispiranjem pod mlazom vode.

Zašto su jagode najotrovnije voće?

Radna grupa za životnu sredinu (EVG) od 2004. godine rangira kontaminirane plodove sa najviše pesticida. Njihova istraživanja upozoravaju da čak 95 procenata uzoraka sa ove liste sadrži ostatke hemikalija. Jagode i spanać ponovo su zauzeli prva dva mesta. Time su jagode i zvanično proglašene za najotrovnije voće.

Stručnjaci upozoravaju da su određeni pesticidi povezani sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Oni mogu izazvati smetnje u razvoju kod dece ili probleme sa trudnoćom. Zbog toga je važno znati koje je tretirano voće najopasnije po vaš organizam. Dugotrajna izloženost ovim materijama može polako narušiti imunitet, a da mi to i ne primetimo dok ne postane kasno.

Koju hranu treba da izbegavate?

Obratite pažnju na kompletnu listu namirnica sa najvećim količinama toksina. Posebno zabrinjava veliki skok grožđa na ovoj tabeli. Navodimo vam listu namirnica koje bi trebalo da kupujete isključivo kao organske.

Ukoliko to nije moguće, trudite se da ovo najotrovnije voće i povrće barem temeljno operete:

Jagode (najotrovnije voće)

Spanać

Kelj i raštan

Grožđe

Breskve i kruške

Nektarine i jabuke

Babura i ljuta paprika

Trešnje i borovnice

Boranija

Kako se zaštititi od negativnih uticaja?

Gotovo je nemoguće u potpunosti izbeći pesticide u savremenoj ishrani. Ipak, rizik možete značajno smanjiti. Birajte organske varijante za kontaminirane plodove sa liste ili koristite prirodne rastvore za pranje, poput mešavine sode bikarbone i sirćeta.

Budite svesni šta unosite u svoj organizam. Vaša jetra svakodnevno prerađuje sve toksine koje unesete, pa je svaki korak ka smanjenju hemikalija velika pobeda. Zaštitite svoje zdravlje i zdravlje svoje porodice birajući manje tretirano voće za vašu trpezu. Pravilna informisanost je vaša prva linija odbrane od hemije u tanjiru.

(Krstarica/Informer)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com