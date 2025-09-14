Najveća greška koju pravimo kada kupimo sir u prodavnici i donesemo ga kući

Kupili ste sir u prodavnici, izvadili ga iz providne folije i strpali u frižider misleći da ste uradili sve kako treba. Ipak, ta providna plastična folija koja je štitila sir na polici postaje najveći neprijatelj kada ga donesete kući.

Zašto plastika kvasi i kvari sir

Providna plastična folija prekida pristup vazduhu koji je ključan za očuvanje svežine, pogotovo kod tvrdih i masnijih sireva. Istovremeno, ostavlja da svetlost deluje na površinu, što menja boju i degradira ukus. Zarobljena vlaga postaje leglo za plesan i sluzav sloj.

Kako pravilno zamotati sir

Umesto plastike, sir omotajte u papir za pečenje ili voštani papir. Ovi materijali omogućavaju da sir „diše“, zadržavaju optimalnu vlažnost i sprečavaju širenje mirisa po frižideru. Po želji, ovako umotan sir možete dodatno zaštititi hermetički zatvorenom kutijom.

Skladištenje tvrdih sireva

Tvrdi sirevi poput parmezana često dolaze vakumirani i bezbedni su dok god ambalaža ostane neoštećena. Nakon otvaranja, sir prebacite u staklenu posudu s poklopcem ili ga zamotajte u blago navlaženu pamučnu krpu da se ne presuši.

Zašto zamrzavanje nije idealno

Iako zamrzavanje produžava rok trajanja, boja, tekstura i ukus sireva se menjaju nakon odmrzavanja. Umesto rizika, kupujte manje količine koje ćete moći da potrošite u roku od nekoliko dana i uživajte u autentičnom ukusu.

Primenom ovih jednostavnih koraka produžićete svežinu i ukus sira, a frižider će ostati bez neželjenih mirisa i plesni.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com