Najzdravija večera na svetu: Topi salo munjevitom brzinom i gotova je za samo 5 minuta

Samo 5 minuta vas deli od večere koja topi salo bolje od bilo koje dijete. Ima samo 200 kalorija, a prepuna je proteina!

Doručkuj kao kralj, ručaj kao princ, a večeraj kao siromah – svima nam je poznata ova narodna umotvorina koja nije tek tako nastala i održala se do danas.

Upravo i mnogi nutricionisti tvrde da večera treba da bude najlaganiji obrok, a tu se pre svega misli ne toliko na količinu unesene hrane, koliko na sadržaj i namirnice koje se lako vare.

Mnogi u procesu mršavljena prave veliku grešku i preskaču večeru, a to ni najmanje nije dobro. Nutricionisti nikako ne savetuju odlazak na spavanje praznog stomaka. Kada zaspite gladni, velika je šansa da ćete se probuditi gladniji i da ćete za doručak pojesti mnogo više kalorija.

Obrok se priprema za samo 5 minuta, a sigurno će podstaći rad metabolizma, potrošnju kalorija i uticati na mršavljenje.

Sastojci:

1 celo jaje

3 belanca

sveži vlašac

1 kašičica peršuna

1 kašičica bosiljka

1 kašičica majčine dušice

malo soli

Obrok pripremajte kao klasičnu kajganu. Iseckajte sveži vlašac, izmutite jaje i belanca i dodajte ostale začine. Zagrejte tiganj na ringli i napravite kajganu.

Ovaj obrok sadrži dovoljne količine vitamina i proteina pa će vas brzo zasititi, a sadrži svega 200 kalorija. Zbog udela proteina povoljno će uticati i na tonus mišića. Po želji možete pojesti i jedno parče tosta.

Prekinite krug neuspešnih dijeta i gladovanja

Najveća zabluda je da se do vitke linije stiže kroz odricanje i patnju. Istina je zapravo suprotna – vaše telo najviše topi salo onda kada se oseća sigurno i nahranjeno pravim nutrijentima. Ova večera je ključni saveznik jer sprečava večernje napade gladi koji su glavni neprijatelj svakog napretka.

Ovo nije samo recept za jedan dan, već prvi korak ka osećaju lakoće koji ste dugo priželjkivali.

Vaše telo će vam biti zahvalno, a ogledalo će to potvrditi brže nego što mislite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com