Najzdravija večera od samo 100 dinara: Izbacite otrove iz creva uz ovaj stari recept koji smo zaboravili

Zaboravljena večera od 100 dinara koja rešava problem nadutosti. Probajte stari recept naših baka za lakši stomak i bolje varenje već ujutru.

Ova večera od 100 dinara je čuveni starinski recept koji su naše bake redovno pripremale pred spavanje kako bi umirile stomak nakon teške hrane. Ako se svako jutro budite sa onim neprijatnim osećajem težine i nadutosti, ovaj zaboravljeni obrok će vam pomoći da se konačno osećate lakše i da vam varenje proradi kako treba.

Stari lek iz bakine bašte

Nekada se nije trčalo u apoteku čim stomak stane, već se spas tražio u bašti. Ova večera od 100 dinara koristi obično povrće koje prirodno pomaže varenju. Reč je o namirnicama koje čiste creva bez ikakve muke.

Kada se pomeša prava mera domaćih vlakana, dobijate obrok za mirniji stomak. On nimalo ne opterećuje organizam tokom noći, pa ćete spavati mnogo bolje. Sutradan ćete se probuditi bez onog neprijatnog pritiska u struku.

Šta vam je potrebno za ovaj recept?

Svi sastojci su decenijama isti i verovatno ih već imate u kući. Tajna je u tome što se povrće koristi isključivo u svežem obliku. Ovaj obrok se ne kuva, jer presni plodovi najbolje olakšavaju probavu.

1 manja cvekla (mora biti sveža)

1 veća domaća šargarepa

Komad čvrstog kupusa

Malo ulja i sok od pola limuna

Kako se priprema stara „salata metlica“

Priprema je brza i ne treba vam nikakvo kulinarsko znanje. Izrendajte cveklu i šargarepu, a kupus isecite što tanje možete. Baš tako su radile naše bake da bi povrće pustilo svoj lekoviti sok.

Sve dobro pomešajte u činiji i dodajte malo limuna i ulja. Nemojte previše soliti da ne biste ujutru bili otečeni u licu. Ova večera od 100 dinara najbolje deluje dva-tri sata pre nego što krenete u krevet.

Rezultati koje ćete osetiti već ujutru

Glavna prednost koju donosi ovaj domaći obrok za probavu je neverovatan osećaj lakoće. Varenje će vam biti redovnije, a stomak ravan. Više nećete imati onaj osećaj tromoće koji vam kvari ceo dan.

Rešenje je često tu, pred našim nosom, i dostupno je svima. Vaše telo će vam biti zahvalno na ovoj maloj promeni. Ovo je definitivno najjeftinija večera od 100 dinara koju možete sebi da spremite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com