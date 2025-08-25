Najzdraviji narod na svetu: Ne znaju za bolesti i žive preko 100 godina, a tokom leta svaki dan jedu 1 namirnicu

Ova namirnica je razlog zašto najzdraviji narod na svetu ne zna za bolesti i žive preko 100 godina

Pleme Buriši, odnosno Hunza, nastanjuje oblast na krajnjem severu Pakistana, u planinskoj dolini Hunza, koja se smestila u regiji Gilgit-Baltistan. Za ovaj narod vlada verovanje da žive i do 120, 130 godina. Neki od njih navodno su proslavili i 145. rođendan.

Tačan broj godina je teško odrediti jer Hunze nemaju matične knjige rođenih kao ni empirijske dokaze kojima bi mogli da potkrepe svoju vitalnost.

Zanimljivo je da je u ostatku Pakistana prosečan životni vek 67 godina, ali na krovu sveta, u izolovanim bespućima Himalaja vladaju sasvim drugačiji zakoni života i smrti. Istraživači su zabeležili da žene mogu da zatrudne vrlo kasno, u šezdesetima i kasnije, a postoje i uverenja da ne obolevaju od malignih bolesti. Naučnici objašnjenje traže u okruženju i hrani.

Šta jede najzdraviji narod na svetu – manje mesa, više voća

Hunze piju vodu iz glečera, uzgajaju svoju hranu, a s obzirom na to da su odsečeni od obližnjih gradova, ne jedu ništa prerađeno. Kajsije su često na njihovom jelovniku, a tokom posta danima, pa čak i mesecima, ne jedu ništa osim svežeg soka i koštica tog superzdravog voća. Meso im nije svakog dana na jelovniku, dominiraju žitarice i povrće.

Svetski je čuven njihov recept za najzdraviji hleb na svetu.

Praktikuju jogu, vežbe disanja i meditaciju.

Njihovo poreklo obavijeno je tajnom. Svetlije su puti od svih susednih naroda, a njihov je jezik (buruški) sličniji baskijskom nego bilo kom drugom koji ih okružuje. Pretpostavlja se da su potomci vojnika Aleksandra Velikog koji ga nisu mogli slediti, nego su odlučili da ostanu na Himalajima, piše Pun kufer.

