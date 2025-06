Naučnici su istraživali kako avokado utiče na zdravlje: Došli su do senzacionalnog otkrića

Naučnici su otkrili neočekivanu vezu između konzumiranja avokada i boljeg sna.

Avokado je poznat po tome što je veoma zdrav jer pomaže u zdravlju srca i kontroli težine, ali sada je otkriveno da pomaže i u boljem snu.

Nova studija naučnika sa Univerziteta Pen Stejt, sprovedena na skoro 1.000 odraslih, pokazala je da jedenje jednog avokada svakog dana tokom šest meseci dovelo do statistički značajnog poboljšanja u rezultatima zdravlja sna učesnika, iako nije poboljšalo njihovo ukupno kardiovaskularno zdravlje.

Tokom 26 nedelja, studija je pratila 969 Amerikanaca sa abdominalnom gojaznošću. Polovina grupe je jela jedan veliki avokado Has svakog dana, dok je druga polovina jela normalnu ishranu sa minimalnim unosom avokada.

Naučnici su očekivali poboljšanja tradicionalnih markera kao što su holesterol i kvalitet ishrane, ali nisu očekivali da će pronaći vezu sa boljim snom.

San je veoma važan

Naime, učesnici koji su svakodnevno jeli avokado pokazali su poboljšanje od 3,20 poena u rezultatima zdravlja sna u poređenju sa kontrolnom grupom. Poređenja radi, ovo je u skladu sa poboljšanjem kvaliteta ishrane (3,53 poena) i lipida u krvi (3,46 poena), što se očekivalo na osnovu prethodnih studija o avokadu.

Naučnici veruju da je to zato što su avokado „bogati mononezasićenim masnim kiselinama, dijetetskim vlaknima, kalijumom, folatom, vitaminom K, bakrom i pantotenskom kiselinom“, kombinacijom koja bi svakako mogla uticati na san.

San je mnogo važniji nego što mislimo, utičući na svaki aspekt života – od imunološke odbrane i kognitivne funkcije do regulacije težine i rada srca. Loš san je povezan sa većim rizikom od dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i depresije. San utiče na krvni pritisak, regulaciju glukoze, upale i hormone stresa – sve ključne elemente zdravlja srca.

A činjenica da jednostavna promena u ishrani može poboljšati ishode sna bez lekova ili velikih promena načina života mogla bi biti značajna za milione ljudi koji imaju problema sa spavanjem.

Neutralni rezultati za poboljšano kardiovaskularno zdravlje

Ali dok su nalazi o snu bili iznenađujući, glavni cilj studije, poboljšanje ukupnih ishoda kardiovaskularnog zdravlja, dao je neutralnije rezultate. Istraživači su koristili verziju takozvanog „Životnih 8“ (LE8) Američkog udruženja za srce, koji uključuje osam zdravstvenih faktora: ishranu, aktivnost, san, težinu, holesterol, šećer u krvi, krvni pritisak i izloženost nikotinu.

Uprkos poboljšanjima u kvalitetu ishrane, zdravlju sna i lipidima u krvi, ukupni LE8 rezultat se nije značajno promenio u grupi koja je konzumirala avokado u poređenju sa kontrolnom grupom. Učesnici su započeli sa prosečnim rezultatom od oko 66 od 100 (klasifikovano kao „umereno“) i ovaj nivo je ostao uglavnom isti nakon šest meseci.

„Jedenje jednog avokada dnevno tokom 26 nedelja nije značajno uticalo na ukupne ishode kardiovaskularnog zdravlja kod odraslih u SAD sa abdominalnom gojaznošću. Međutim, kvalitet ishrane, zdravlje sna i lipidi u krvi su se poboljšali svakodnevnom konzumacijom avokada“, zaključila je studija.

Studija, objavljena u časopisu „Journal of the American Heart Association“, nije testirala da li je vreme konzumiranja avokada važno, a potencijalne koristi za san su primećene bez obzira na to kako ili kada je avokado jeden.

Međutim, istraživači upozoravaju da avokado nije čarobni štapić za san. Studija se fokusirala na odrasle sa abdominalnom gojaznošću i rezultati se možda ne odnose na druge grupe. Takođe, kvalitet sna oblikuju mnogi faktori, uključujući stres, vreme provedeno ispred ekrana, sobnu temperaturu i navike pred spavanje.

(Jutarnji list)

