Ne dozvolite da vas prodavci prevare: Evo kako ćete prepoznati domaće jagode

Sezonsko i domaće voće uvek je bolja opcija od uvoznog, ali ponekad je zaista teško prepoznati domaću jagodu, jabuku ili drugo voće. Postoje i mnoge prevare da bi se jagode bolje prodale što je više nego dobar razlog znati kako prepoznati domaću jagodu od uvozne.

Kako prepoznati domaću jagodu?

Jagode koje su uzgajane u domaćim plastenicima ili poljima takođe mogu biti tretirane pesticidima, a to što su domaće ne isključuje tu opciju. Ali s domaćim jagodama barem znate da nisu prošle nekoliko granica, više pakovanja, vožnju i ko zna kakvo tretiranje. Uz to, kupovinom domaćih proizvoda podržavamo lokalne proizvođače, a time i celokupnu ekonomiju. I ono, možda najvažnije, domaće jagode su naprosto ukusnije od uvoznih.

Razlika kupljene i domaće jagode je u par karakteristika – ukusu, boji, mirisu i izgledu.

Ukus domaće jagode

Glavna razlika domaće i jagode iz uvoza je u ukusu. Kao i razlika kod uvoznog i domaćeg paradajza, jagode proizvedene lokalno imaće puno intenzivniji ukus. Neće se imati utisak kao da su plastične ili kao da bi trebalo da im dodate šećera da bi imale barem neki ukus. Domaće jagode imaju jak, sladak i ukusan ukus koji ostaje u ustima i nakon konzumiranja. Takođe, kad se koriste u kolačima, daju snažnu aromu.

Miris domaće jagode

Kupljene uvozne jagode vrlo često nemaju nikakav miris ili je on vrlo slab. Kao i kod ukusa, on će biti polovičan i jedva će podsećati na jagodu. Razlog za to je što se uvozne jagode često beru dok nisu zrele i crvene. Boju i miris daje sunčeva svetlost koja u ovom slučaju izostaje.

Oblik domaćih jagoda

Za razliku od uvoznih jagoda, domaće jagode će biti nepravilnog oblika, s deformacijama i pukotinama. U poslednje vreme se kod uvoznih jagoda primećuju vrlo veliki plodovi. Kod domaćih jagoda je to retkost te će većina biti srednje veličine i pune nepravilnosti u obliku. Uz to, uvozne jagode su jako tvrde na dodir i dok se jedu, dok su domaće puno mekše.

Boja domaće jagode

Dok su uvozne jagode intenzivne crvene boje, domaće ne moraju biti takve. Svakako, to zavisi od sorte, ali domaće jagode variraju od svetlocrvene do tamnocrvene boje. Boja domaće jagode unutra može biti puno svetlija od spoljašnjeg dela, dok će uvozne jagode biti jarko crvene iznutra i spolja.

Peteljka kod domaće i uvozne jagode

Jedan od elemenata po kojem možete prepoznati domaću jagodu je i njena peteljka. Naime, kod domaćih jagoda je peteljka bledo zelena, a razlog za to je to što su nedavno ubrane. Ako je peteljka tamnija, znači da je prošlo više vremena od berbe. Razlika je i u semenkama; domaća jagoda će imati puno više semenki od uvozne.

(Citymagazine.si)

