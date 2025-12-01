Otkrivamo tajnu dugotrajne svežine: Ove hrana se ne čuva jedna pored druge

Pravilno čuvanje povrća i voća nije komplikovano – samo malo pažnje pri rasporedu u frižideru ili na policama može napraviti ogromnu razliku u svežini i kvalitetu hrane.

Ako želite da vaše voće i povrće ostane sveže duže, pravilno čuvanje namirnica je ključ. Postoje namirnice koje ne idu s drugim namirnicama jer se tada brže kvare.

Mnogi ljudi jednostavno pakuju voće i povrće jedno pored drugog, ali ne shvatajući to, gube svežinu i ubrzavaju kvarenje. Možda ste i vi doživeli da činija salate iznenada uvene ili da sveže kupljeni krastavci omekšaju u roku od nekoliko dana. Često kriva nije kvalitet, već činjenica da su stavljeni u pogrešno susedstvo.

Zato je problem ako pogrešno grupišete stvari: uticaj etilena na svežinu hrane

Tokom svog prirodnog procesa sazrevanja, mnoga voća oslobađaju biljni hormon koji se zove etilen, koji ubrzava sazrevanje i starenje obližnjih namirnica. Jabuke, banane, avokado, kruške i paradajz proizvode posebno velike količine ove supstance, pa ako se stave pored osetljivog povrća, mogu omekšati, požuteti ili se čak brže pokvariti.

Povrće koje je osetljivo na etilen uključuje brokoli, karfiol, krastavce, zelenu salatu, kupus, šargarepu i mnoge lisnate zelene površine. Ne podnose blizinu izvora etilena, pa za kratko vreme gube teksturu i hranljivu vrednost. Dakle, ako primetite da vam sveža zelena salata uvija posle nekoliko dana ili da vam krastavci omekšavaju, čuvate ih na pogrešnom mestu.

Šta treba staviti gde?

Da bi se održala svežina, preporučljivo je da voće koje proizvodi etilen držite u posebnom odeljku, činiji ili na polici. Jabuke, banane, kruške, avokado i paradajz stoga ne treba stavljati u istu fioku sa zelenom salatom, krastavcima ili kupusom. Za povrće je idealna donja, zatvorenija fioka za povrće u frižideru, gde je manje izloženo gasu.

Ove jednostavne promene ne samo da produžavaju svežinu, već i štede novac i smanjuju bacanje hrane. Probajte već danas i primetićete razliku: salata ostaje hrskava, krastavci čvrsti, a voće zadržava ukus.

Pravilno čuvanje povrća i voća nije komplikovano – samo malo pažnje pri rasporedu u frižideru ili na policama može napraviti ogromnu razliku u svežini i kvalitetu hrane.

