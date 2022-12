Ova biljka je supermoćna i zdrava, a tako je retko jedemo

Ren je začinska biljka koja se retko nalazi na našoj trpezi, ali postoji mnogo razloga da ga uvedete u svoju ishranu, makar kroz salate. Šta je to što ga čini tako moćnim i neophodnim? Koren ove biljke je ljutog ukusa, nema miris, ali kao se renda, razvija se poseban ljut miris koji može iazvati jako suzenje očiju. Izuzetno je bogat vitaminom C, koji nam je u sezoni prehlada i virusa itekako potreban. U 100 grama svežeg korena nalazi se preko 100 miligrama ovog vitamina, ali to nije sve. Ren sadrži i glikozid, glutamin, glukozu, kalijum, kiseli sulfat, eterična ulja i sinigrin koji mu daje specifičan ljut miris i ukus. Ova biljka preporučuje se za čišćenje krvi i izbacivanje kamena, a u narodu se koristi kao lek protiv bolesti pluća, reume, gihta, kijavice i izbacivanje sekreta iz disajnih puteva. Njegova značajna funkcija je i to što stimuliše organe za varenje.

Protiv upale sinusa

Na zagrejanu ringlu, stavite šerpa sa narendanim renom i malo vode. Kad počne da isparava, šerpu sklonite sa šporeta, sagnite se nad nju, glavu pokrijte peškirom i udišite isparenje do desetak minuta. Najbolje je da to uradite pred spavanje.

Kod oboljenja krvnih sudova

Drvenom kašikom izmešajte pet supenih kašika rena, sok od tri limuna i dve čaše meda. Uzimajte po kašičicu tri puta dnevno, sat pre jela, tokom dva meseca. Mešavinu čuvajte poklopljenu na hladnom mestu.

Za jačanje pluća

Deset grama narendanog rena prelijte sa dva decilitra ključale vode i ostavite poklopljeno nekoliko minuta. Procedite i pijte mlako. Dnevna doza je 2-3 manje šolje.

Protiv astme

Na tihoj vatri prokuvajte četiri supene kašike rendanog rena pomešajte sa šoljom jabukovog sirćeta. Kada se ren omekša, procedite i dodajte med. Proceđenu tečnost još malo kuvajte na laganoj vatri sa medom, dok se masa ne zgusne. Pomešajte kuvani deo i ren i ostaviti da se ohladi. Smesu držite u frižideru i uzimajte po jednu kašiku ujutru i uveče.

