Ova hrana iz konzerve uništava creva, srce i kožu – a jedemo je svaki dan

Zvuči zdravo. Izgleda bezopasno. A zapravo – uništava telo iznutra.

Konzervisana hrana koju svakodnevno stavljamo u salatu, sendvič ili čorbu – može da napravi haos u crevima, oslabi srce i pogorša stanje kože. Nutricionisti je izbegavaju. Mi je jedemo svaki dan.

Određene vrste konzervirane hrane koje većina nas ima u kuhinji mogu da izazovu ozbiljne zdravstvene probleme. I to ne samo ako se jedu često – već i ako se nalaze na meniju povremeno, ali godinama.

Šta je zapravo problem?

Većina konzervirane hrane sadrži visoke količine natrijuma, konzervansa i aditiva koji mogu da izazovu upale u telu. Natrijum u velikim količinama direktno utiče na krvni pritisak i srce, dok aditivi poput nitrita i sulfita mogu da oštete crevnu mikrofloru i izazovu kožne reakcije.

Najgori krivci iz konzerve

Paštete

Gotovi gulaši i čorbe

Mesni narezak

Viršle u konzervi

Ove namirnice često sadrže kombinaciju soli, šećera, zasićenih masti i hemijskih dodataka koji zajedno deluju kao tihi razarači organizma.

Kako da prepoznaš opasnost?

Ako na etiketi vidiš sastojke kao što su E250 (natrijum nitrit), E211 (natrijum benzoat) ili E621 (mononatrijum glutamat), znaj da se radi o hemiji koja može da izazove upale, alergije, pa čak i hormonske poremećaje.

Šta da radiš umesto toga?

Ne moraš da se odrekneš praktičnosti – samo biraj pametnije. Umesto paštete, napravi domaći namaz od tunjevine i avokada. Umesto gotovih čorbi, skuvaj veću količinu domaće i zamrzni.

Ono što ti šteti često dolazi zapakovano kao „brzo i lako“. Ali tvoje telo pamti. Svaka konzerva koju otvoriš je potencijalni udar na tvoje zdravlje – a ti biraš da li ćeš ga ignorisati.

