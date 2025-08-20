Ova namirnica košta manje od 50 dinara, a radi čuda: Jeftina, a moćnija od avokada

Zdravlje iz fioke, za manje od 50 dinara

Zaboravljena superhrana koju svi imamo u kući. Jača telo, imunitet i energiju bolje od avokada. Jeftina, dostupna – a radi čuda kad joj damo šansu.

Zvuči kao prevara iz reklame, ali nije. Ova namirnica košta manje od 50 dinara, a radi ono što skupi suplementi i egzotične dijete često ne uspevaju – jača imunitet, čisti creva, pomaže varenju i daje osećaj sitosti bez praznih kalorija. I da, moćnija je od avokada – bar za nas obične ljude koji živimo između pijace i realnosti.

Kupus – običan, domaći, skromni kupus.

Ne traži posebne uslove, ne dolazi iz Perua, ne mora da se blenduje u smoothie. Samo ga isečeš, posoliš, dodaš malo maslinovog ulja i limuna – i telo ti kaže hvala.

Zašto je kupus moćniji nego što mislimo

Kupus je pun vlakana, vitamina C, K i antioksidanasa. Deluje protivupalno, pomaže kod nadutosti, a fermentisani (kiseli kupus) je probiotik koji obnavlja crevnu floru.

U poređenju s avokadom, kupus ima manje masti, više vlakana po dinaru i ne moraš da ga tražiš po specijalizovanim radnjama.

